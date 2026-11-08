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Tọa đàm kết nối thương mại, đầu tư Việt Nam - châu Phi

Chủ Nhật, 14:12, 08/11/2026
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VOV.VN - Ngày 6/11/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp đoàn các Đại sứ châu Phi không thường trú sang Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm thương mại, đầu tư Việt Nam - châu Phi.

Tọa đàm tập trung trao đổi sâu về các cơ hội kết nối thương mại, đầu tư giữa các đại biểu từ 16 hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực lương thực, thủy sản, chè, cà phê, hạt điều, dệt may, hoá chất, khai khoáng, cơ khí, chế tạo máy, kỹ thuật số, viễn thông, công nghệ chế biến, xe điện… đang có quan tâm cao đến thị trường châu Phi cùng đại diện Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), các đại sứ và đông đảo đại diện các nước Morocco, Mozambique, Angola, Benin, Botswana, Guinea, Mauritania, Algeria, Nigeria, Libya. Toạ đàm cũng có sự tham dự trực tuyến của tất các Đại sứ Việt Nam tại châu Phi.

toa dam ket noi thuong mai, dau tu viet nam - chau phi hinh anh 1

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao nhắc lại mối quan hệ thủy chung, tin cậy giữa Việt Nam và các nước Châu Phi cũng như nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của châu Phi trong tương lai phát triển của thế giới. Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao khẳng định sự quan tâm cao của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao và quyết tâm của các bộ, ngành cùng đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác sâu hơn, mạnh hơn, gắn kết hơn với các nền kinh tế châu Phi vì lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Đại diện Vụ Ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao chia sẻ về tiềm năng kinh tế, định hướng chính sách của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như một số quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác với các nước châu Phi, trong đó nhấn mạnh các yêu cầu về sự minh bạch trong chính sách pháp lý, cơ chế bảo đảm đầu tư, kinh doanh ổn định, khả năng thanh toán xuyên biên giới thuận lợi, các tiêu chuẩn về lao động có tay nghề… từ các nước sở tại ở châu Phi. 

Chia sẻ với các Đại sứ châu Phi lần đầu sang Việt Nam trình Quốc thư, Đại sứ Morocco Jamale Chouaibi, Trưởng Đoàn Ngoại giao, Trưởng Nhóm các Đại sứ châu Phi tại Việt Nam nêu bật các tiềm năng, thế mạnh và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ đề xuất thúc đẩy việc thành lập Phòng Thương mại Châu Phi - Việt Nam, tổ chức Diễn đàn Châu Phi - Việt Nam định kỳ và tăng cường tổ chức các sự kiện kết nối trực tiếp kết hợp trực tuyến như hôm nay. Đại sứ Mozambique Ilundi Dos Santos nhấn mạnh với những thành tựu phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, Việt Nam là đối tác không thể phù hợp hơn trong đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với các nước châu Phi.

toa dam ket noi thuong mai, dau tu viet nam - chau phi hinh anh 2
Tọa đàm thương mại, đầu tư Việt Nam - châu Phi do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Đại sứ Angola Fernando Miguel chia sẻ, để duy trì sự gắn kết, đồng hành bền vững, các nước châu Phi không chỉ muốn tăng cường hợp tác thương mại mà mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đi ra và ở lại đầu tư tại châu Phi. 

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, các Đại sứ Benin Franck E.W. Adjagba, Botswana Lenkoko Sylvester Kenosi, GuineaLouncény Condé và Mauritania Lucy Njeri Kiruthu nêu bật các tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi và nhu cầu hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, chế biến nông sản, khai khoáng, phát triển hạ tầng, y tế, công nghệ, du lịch… Đại sứ Benin chia sẻ, Chính phủ có những chính sách rất ưu đãi như miễn thuế 17 năm và cấp phép thành lập doanh nghiệp chỉ trong 3 ngày. Nhấn mạnh nền tảng quan hệ giữa 2 nước khi Guinea là nước châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Đại sứ Guinea mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác, chế biến bô xít và sắt. Đại sứ Botswana coi Việt Nam là đối tác mạnh trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp tại Botswana. Đại sứ Mauritania mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghề cá, sản xuất và chế biến thực phẩm.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Tọa đàm, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam đã đề xuất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với nền tảng hợp tác thương mại sẵn có, sẵn sàng đưa sản phẩm lương thực Việt Nam tiếp cận sâu hơn, đa dạng hơn vào các thị trường châu Phi. Tập đoàn hóa chất đề nghị các Đại sứ châu Phi tiếp tục giữ liên hệ, hỗ trợ các thủ tục thuận lợi trong việc thúc đẩy nhập khẩu nguyên liệu, khoáng sản từ các nước châu Phi. Hiệp hội sản xuất công nghiệp Thành phố Bắc Ninh trao đổi phản hồi với các Đại sứ về một số công nghệ tiên tiến có giá thành phù hợp như bảo quản nông sản công nghệ cao không sử dụng hoá chất, công nghệ chế biến dứa, sản phẩm thế mạnh của Benin. Một số ý kiến khác cũng nêu bật các cơ hội hợp tác cả trong kênh cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào và khả năng đầu tư ở sở tại trong các lĩnh vực mới. Đại diện VCCI khẳng định nỗ lực và mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước trong quá trình tìm kiếm, thúc đẩy hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và các nước châu Phi… 

Kết thúc tọa đàm, các đại biểu đã giao lưu, nhất trí duy trì chặt chẽ các kênh liên lạc, tăng cường hợp tác nhằm biến các tiềm năng, thế mạnh của hai bên thành các hợp đồng, dự án hợp tác cụ thể.

Văn Hiếu/VOV1
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