中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam

Thứ Năm, 20:52, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Châu Phi, ngày 21/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp và làm việc với Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam.

Ngày 21/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp và làm việc với Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Ngày Châu Phi (25/5/1963 - 25/5/2026), Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ, nhân dân các quốc gia châu Phi và toàn thể cộng đồng người châu Phi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

bo truong le hoai trung tiep nhom Dai su cac nuoc chau phi tai viet nam hinh anh 1
Bộ trưởng Lê Hoài Trung làm việc với Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam.

Nhắc lại mối quan hệ gắn bó lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà hoạt động chính trị châu Phi thành lập phong trào chống chủ nghĩa đế quốc, Bộ trưởng đánh giá sợi dây lịch sử này đã tạo nền tảng cho sự gắn kết đặc biệt giữa Việt Nam và các nước châu Phi, luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau từ sau khi giành độc lập dân tộc cho đến ngày nay.

Đánh giá cao tiềm năng, vị thế và tinh thần đoàn kết, thống nhất của châu lục này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai bên cần tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho quan hệ giữa châu Phi và Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị cùng tìm các biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng, lương thực, y tế, các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên cùng trao đổi, tìm ra các cơ chế hợp tác hiệu quả, bao gồm cả song phương và ba bên, nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến hợp tác.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại sứ Morocco Jamale Chouaibi, Trưởng Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ XVI, bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Các Đại sứ nhấn mạnh các nước châu Phi đánh giá cao năng lực, coi Việt Nam là đối tác đáng tin cậy và hình mẫu phát triển, mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực như an ninh lương thực, y tế, chế biến khoáng sản, phát triển năng lực, giáo dục - đào tạo, du lịch. Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc tìm ra các cơ chế hợp tác hiệu quả, các Đại sứ đề xuất hai bên hoàn thiện khung pháp lý, kế hoạch hành động về hợp tác kèm theo các cơ chế đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi về giao thương, đi lại và giao lưu nhân dân…

Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao các sáng kiến của Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam, nhất là sáng kiến về việc thúc đẩy đàm phán các FTA, thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Phi tại Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Phi và ASEAN. Bộ trưởng đề nghị Nhóm các Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, định kỳ trao đổi về các giải pháp hợp tác.

bo truong le hoai trung tiep nhom Dai su cac nuoc chau phi tai viet nam hinh anh 2
Bộ trưởng Lê Hoài Trung chụp ảnh lưu niệm với Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng Nhóm Đại sứ các nước châu Phi sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi lên tầm cao mới, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của hai bên.

PV/VOV.VN
Tag: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung Đại sứ châu Phi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius nhân dịp thăm Việt Nam từ ngày 18-19/5 và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển lần thứ hai.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius nhân dịp thăm Việt Nam từ ngày 18-19/5 và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển lần thứ hai.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2026-2031.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội