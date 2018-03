Toàn cảnh chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức New Zealand từ 12-14/3/2018. Ảnh: Vũ Dũng Sáng 13/3, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ tại Auckland, với 19 phát đại bác và màn chào đón theo phong tục truyền thống của người Maori - nghi thức cao nhất dành cho Người đứng đầu Chính phủ. Ảnh: Vũ Dũng Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Hai bên đã đề ra nhiều định hướng lớn cho quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế- thương mại, viện trợ phát triển, sớm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ -2 tỷ USD vào năm 2020. ( Ảnh TTXVN) Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đạt mục tiêu tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand lên 30% vào năm 2020. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); ủng hộ việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Vũ Dũng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard cho biết, ông là người khởi xướng Hiệp định Hợp tác về giáo dục với Việt Nam; khẳng định New Zealand luôn mong muốn thu hút các sinh viên tài năng của Việt Nam sang học… Ảnh: TTXVN Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 13/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy. Bà Toàn quyền đánh giá cao kết quả hội đàm tích cực giữa hai Thủ tướng đã đề ra nhiều định hướng lớn cho quan hệ hai nước. Bà nhất trí hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác giáo dục, là lĩnh vực thế mạnh của hai bên. Ảnh : TTXVN Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- New Zealand với sự có mặt của hơn 300 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn New Zealand thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: giáo dục- đào tạo; an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh…. Tại diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa giữa VCCI và Hội đồng kinh doanh New Zealand trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, . Ảnh: Vũ Dũng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT), trường thuộc top 2% trường đại học hàng đầu thế giới. Thủ tướng đã thăm hỏi, nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại AUT và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand. Ảnh: Vũ Dũng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của New Zealand như Ngân hàng Dự trữ New Zealand, Tập đoàn Xây dựng Zuru, trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT)… Trong ảnh, Thủ tướng tiếp đại diện Tập đoàn Xây dựng Zuru - Ảnh: Chinhphu.vn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm, một trong những cơ sở nghiên cứu hiện đại nhất New Zealand và khu vực về giống cây trồng, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản... Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ tại tỉnh Đắk Nông giữa 4 bên, gồm Cơ quan Hợp tác Chính phủ New Zealand (G2G), Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm, tỉnh Đắk Nông và Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao (Samagritech). Ảnh: Chinhphu.vn Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, hướng về quê hương đất nước. Ảnh: Vũ Dũng Nhân chuyến thăm này, Việt Nam và New Zeanland đã ra Tuyên bố chung, nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện và giao các bộ, ngành liên quan của hai bên triển khai tích cực và hiệu quả Chương trình Hành động 2017-2020, nhanh chóng hoàn tất trao đổi và tham vấn trong năm 2019 về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong tương lai gần theo thỏa thuận giữa hai bên. Ảnh: Vũ Dũng./.

