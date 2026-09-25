Toàn quyền Canada chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu chào mừng, Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, hai quốc gia đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu, trong vai trò là các đối tác, chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng Pháp ngữ, một tập thể có cội rễ là tinh thần đoàn kết và tâm thế cởi mở với thế giới. Hai nước cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung.

Cả hai quốc gia đều cam kết với sự hợp tác, lòng tôn trọng đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia. Đặc biệt trong những thời điểm đầy bất định này, những mối quan hệ bền vững được vun đắp trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng, trước hết và trên hết, phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin giữa các quốc gia và thiện chí cùng nhau hợp tác.

Toàn quyền Canada Louise Arbour phát biểu tại chiêu đãi

Theo Toàn quyền Canada Louise Arbour, hai nước đứng trước ngưỡng cửa, mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt. Những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp và tổ chức của hai nước trong những lĩnh vực có vai trò định hình tương lai, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn bà Toàn quyền, ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và gần một thập kỷ triển khai Đối tác toàn diện (2017), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng những thành quả mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc hai nước chính thức xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

"Việt Nam mong muốn cùng Canada tạo nên ba chuyển dịch quan trọng: Chuyển tin cậy chính trị thành tầm nhìn chiến lược; chuyển tiềm năng, thế mạnh của nhau thành các chương trình, dự án cụ thể; chuyển thành quả hợp tác thành lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Toàn quyền và Thủ tướng Canada tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần từng bước mở rộng để trở thành nền tảng củng cố lòng tin chiến lược. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới, nơi hai bên cùng nghiên cứu, phát triển trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chuyển đổi số và công nghệ xanh... Hai nước cần đẩy mạnh kết nối "ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học và nghệ sĩ hai nước tăng cường giao lưu, học tập và kết nối.

Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.