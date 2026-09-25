English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toàn quyền Canada chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Sáu, 11:47, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney; đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada.

Phát biểu chào mừng, Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, hai quốc gia đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu, trong vai trò là các đối tác, chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng Pháp ngữ, một tập thể có cội rễ là tinh thần đoàn kết và tâm thế cởi mở với thế giới. Hai nước cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung.

Cả hai quốc gia đều cam kết với sự hợp tác, lòng tôn trọng đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia. Đặc biệt trong những thời điểm đầy bất định này, những mối quan hệ bền vững được vun đắp trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng, trước hết và trên hết, phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin giữa các quốc gia và thiện chí cùng nhau hợp tác.

toan quyen canada chu tri chieu dai trong the tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Toàn quyền Canada Louise Arbour phát biểu tại chiêu đãi

Theo Toàn quyền Canada Louise Arbour, hai nước đứng trước ngưỡng cửa, mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt. Những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp và tổ chức của hai nước trong những lĩnh vực có vai trò định hình tương lai, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn bà Toàn quyền, ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và gần một thập kỷ triển khai Đối tác toàn diện (2017), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng những thành quả mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc hai nước chính thức xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.

toan quyen canada chu tri chieu dai trong the tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

"Việt Nam mong muốn cùng Canada tạo nên ba chuyển dịch quan trọng: Chuyển tin cậy chính trị thành tầm nhìn chiến lược; chuyển tiềm năng, thế mạnh của nhau thành các chương trình, dự án cụ thể; chuyển thành quả hợp tác thành lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

toan quyen canada chu tri chieu dai trong the tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Toàn quyền và Thủ tướng Canada tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần từng bước mở rộng để trở thành nền tảng củng cố lòng tin chiến lược. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới, nơi hai bên cùng nghiên cứu, phát triển trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chuyển đổi số và công nghệ xanh... Hai nước cần đẩy mạnh kết nối "ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học và nghệ sĩ hai nước tăng cường giao lưu, học tập và kết nối.

Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Canada là đất nước “từ biển tới biển”, Việt Nam trải dài bên bờ Biển Đông; Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước đến gần nhau hơn; mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Canada là đất nước “từ biển tới biển”, Việt Nam trải dài bên bờ Biển Đông; Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước đến gần nhau hơn; mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada
Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, trưa ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, trưa ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội