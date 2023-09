Toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước gửi tới Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi Thông điệp chào mừng tới Hội nghị.

VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phát biểu ghi hình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

"Thưa Ngài Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới,

Thưa các đại biểu và quý vị khách quý,

Thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu và các vị khách quý đến dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện thế giới tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố vì hoà bình, thành phố của lòng mến khách, trung tâm hội tụ và kết tinh văn hoá Việt Nam.

Tôi rất vui mừng khi biết rằng Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu, qua 8 kỳ Hội nghị đã không ngừng phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh của mình là thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sĩ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu và qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tôi chúc Hội nghị lần thứ 9 thành công, ra Tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thưa Quý vị,

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, là tuổi “dời non, lấp biển”. Giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung của toàn cầu trong hiện tại và tương lai.

Tôi đánh giá cao chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” của Hội nghị lần này. Vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới.

Thưa Quý vị,

Trong giai đoạn mới, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, da dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tôi tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị, nghị quyết của Liên minh Nghị viện thế giới nói chung và của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu nói riêng thành hành động cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực và hiệu quả vào hoà bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tôi mong rằng mỗi nghị sĩ trẻ là một Đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị, kết nối các nghị viện, kết nối nhân dân các nước vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúc Quý vị sức khoẻ, có dịp trải nghiệm và hiểu rõ hơn nữa về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn."