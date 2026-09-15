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Thứ Ba, 11:55, 15/09/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Sáng 15/9 tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. (Ảnh: Trọng Phú)
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Các em thiếu nhi vẫy cờ, hoa chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước. 
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Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Thái Lan và quốc thiều Việt Nam, đồng thời 21 loạt đại bác được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long chào đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cúi chào Quân kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam (Lá cờ Quyết thắng).
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 7
Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện diễu binh tại Lễ đón chính thức.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana chụp ảnh chung trước khi bước vào Hội đàm. 
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. 
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 10
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.
tong bi thu, chu tich nuoc chu tri le don chinh thuc nha vua vuong quoc thai lan hinh anh 11
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Trọng Phú/VOV.VN
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