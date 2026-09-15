Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan

VOV.VN - Sáng 15/9 tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.



