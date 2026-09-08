Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.
VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.
VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
VOV.VN - Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm khoa học “Hoa Lâm Viên - Hành cung thời Lý: Giá trị di sản và định hướng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay”. Tọa đàm do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Di tích Hoa Lâm Viên tổ chức.
VOV.VN - Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm khoa học “Hoa Lâm Viên - Hành cung thời Lý: Giá trị di sản và định hướng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay”. Tọa đàm do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Di tích Hoa Lâm Viên tổ chức.
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.