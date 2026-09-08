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Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

Thứ Ba, 19:01, 08/09/2026

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Thư Vũ/VOV.VN
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Trang:
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Mừng Tết Trung thu, BQL hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng CLB Đình làng Việt tổ chức chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” với nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc, vừa đậm chất dân gian truyền thống, vừa là không gian sáng tạo dành cho thế hệ trẻ.
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Điểm nhấn đặc biệt của “Lưu trăng phố cổ 2026” là sự kết nối chuỗi di tích, phố nghề, làng nghề truyền thống, đồng thời đặt thế hệ trẻ vào vị trí chủ thể sáng tạo và tiếp nối di sản văn hóa dân tộc.
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Sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động là triển lãm “Lưu trăng”, sẽ khai mạc vào 19h00 ngày 10/9 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Hà Nội (22 Hàng Buồm).
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Không gian trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật, mô hình đồ chơi Tết Trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, đầu sư tử, tiến sĩ giấy, mâm ngũ quả...
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Các món đồ chơi truyền thống được nghiên cứu, phục dựng cùng những sản phẩm sáng tạo mới bởi những người trẻ thuộc thế hệ 9x và Gen Z cùng nhiều văn nghệ sĩ, người yêu văn hóa dân gian.
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Theo BTC cho biết, sau chương trình khai mạc tối 10/9, không gian trưng bày triển lãm còn có các hoạt động tương tác, trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống dành cho công chúng và du khách.
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Hoạt động tương tác, trải nghiệm làm đồ chơi dân gian do các họa sĩ, nghệ nhân dân gian hướng dẫn.
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Đặc biệt, buổi tọa đàm “Chuyện trăng - Chuyện nghề” (ngày 18/9) và chương trình giao lưu với Hội Những người bạn di sản Việt Nam (FVH) (ngày 13/9) sẽ chia sẻ sâu hơn về câu chuyện người trẻ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng mỹ thuật truyền thống.
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Sự kiện được trông đợi nhất tại “Lưu trăng phố cổ 2026” là lễ rước “Đêm trăng phố cổ”, diễn ra lúc 19h00 ngày 25/9/2026 (Rằm tháng Tám) tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
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BTC dự kiến lễ rước “Đêm trăng phố cổ” sẽ thu hút khoảng 1.000 người tham gia với 15 khối rước và diễu hành nghệ thuật.
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Tại lễ rước, cùng với các đoàn múa lân - sư - rồng, xe Nguyệt Cung và đèn Trung thu truyền thống, CLB Đình làng Việt sẽ giới thiệu hai mô hình đèn lồng độc đáo mang hình ảnh Tháp Bút - Đài Nghiên.
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Hai mô hình đèn lồng được chế tác thủ công từ tre, tre nứa, giấy dó bồi, tôn vinh truyền thống hiếu học và đưa không gian di sản Hồ Gươm hòa vào đời sống lễ hội đương đại.
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BTC cũng tiết lộ, trong không khí náo nức của đêm rước, nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng cũng dành tặng chương trình ca khúc “Rước đèn trông trăng” được sáng tác riêng cho đêm hội.
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Thời điểm hiện tại, những thành viên CLB Đình làng Việt và các tình nguyện viên đang nỗ lực hoàn thiện nốt các hiện vật, đồ chơi trung thu đảm bảo kịp tiến độ trưng bày triển lãm và lễ rước.
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Những nghệ nhân chăm chút từng chi tiết phục dựng, sáng tạo các hiện vật trưng bày, đảm bảo  “Lưu trăng phố cổ 2026” vừa lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian truyền thống, nhưng cũng không thiếu phần sáng tạo, mới mẻ của thế hệ trẻ.
tai hien tet trung thu truyen thong tren pho co ha noi va quanh ho hoan kiem hinh anh 16
Đảm bảo mang đến một lễ hội Tết Trung thu đặc sắc dành cho người dân Thủ đô và du khách.
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Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt, đại diện BTC cho biết, chương trình không chỉ là một lễ hội cộng đồng, mà còn nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa và nhân lên tình yêu đối với văn hóa dân gian trong lòng người dân Thủ đô và du khách.
tai hien tet trung thu truyen thong tren pho co ha noi va quanh ho hoan kiem hinh anh 18
"Chương trình kỳ vọng từng bước xây dựng 'Lưu trăng phố cổ' thành thương hiệu lễ hội văn hóa cộng đồng thường niên đặc trưng của Thủ đô, góp phần bảo tồn di sản sống và phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội", ông Nguyễn Đức Bình bày tỏ.

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