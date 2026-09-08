Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

Vì sao người xưa đặt một ông tiến sĩ vào mâm cỗ Trung thu?

VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.