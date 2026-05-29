Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Singapore

Thứ Sáu, 12:41, 29/05/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 29/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Toà án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam - Singapore; Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star.

Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Văn Hiếu/VOV
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore
VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
VOV.VN - Từ ngày 27 - 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore
VOV.VN - Rạng sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore.

