Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, rạng sáng nay (29/5, giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Quốc tế Changi, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.

Tham gia Đoàn chính thức có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đồng chí Trần Phước Anh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bangkok, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng Phu nhân và cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Vào tháng 3/2025, chuyến thăm chính thức Singapore trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết quả nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Singapore sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị.

Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Với Đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng - an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới.

Hàng năm, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đều dành bài phát biểu dẫn đề - bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện - cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Trước đó, tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Don Mueang (thủ đô Bangkok), về phía Thái Lan có Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân; một số quan chức Chính phủ và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.