Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân khu 3

"Lực lượng vũ trang Quân khu 3 phải phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc" - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khi về dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, diễn ra sáng 10/4 tại Hải Phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Quân khu 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Không gian chiến lược trải dài từ đồng bằng sông Hồng đến duyên hải, biển, đảo tạo nên vị thế "phên dậu" vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững khu vực phía Bắc và cả nước. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã không ngừng được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành vững chắc qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển. Từ trong thực tiễn khốc liệt của các cuộc kháng chiến đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn phát huy cao độ bản chất cách mạng, truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, sáng tạo, kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang tặng Quân khu 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách.

Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước

"Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước. Tổ chức, điều chỉnh biên chế "tinh, gọn, mạnh" cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng bộ Quân khu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

"Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai phòng ngừa và phương châm 5 vững, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.