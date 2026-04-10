中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân khu 3

Thứ Sáu, 11:11, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

 

"Lực lượng vũ trang Quân khu 3 phải phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc" - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khi về dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, diễn ra sáng 10/4 tại Hải Phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Quân khu 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. 

Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Không gian chiến lược trải dài từ đồng bằng sông Hồng đến duyên hải, biển, đảo tạo nên vị thế "phên dậu" vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh, bền vững khu vực phía Bắc và cả nước. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã không ngừng được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành vững chắc qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển. Từ trong thực tiễn khốc liệt của các cuộc kháng chiến đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn phát huy cao độ bản chất cách mạng, truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, sáng tạo, kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang tặng Quân khu 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách.

Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3.

"Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước. Tổ chức, điều chỉnh biên chế "tinh, gọn, mạnh" cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng bộ Quân khu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

"Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai phòng ngừa và phương châm 5 vững, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Quân khu 3 Tổng Bí thư Chủ tịch nước Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Quốc phòng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Để Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của nhân dân

VOV.VN - Chỉ khi nghị quyết đi từ trong Đảng ra ngoài xã hội, từ nhận thức của cán bộ, đảng viên đến sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, thì nghị quyết mới thật sự thấm sâu vào cuộc sống, thành sức mạnh tinh thần và hành động rộng lớn trong toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt vòng hoa tại Đài Độc lập Campuchia

VOV.VN - Bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng. 

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội