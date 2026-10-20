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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch

Thứ Ba, 17:19, 20/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. 

Tại cuộc gặp, đại diện các Tập đoàn: A.P. Moller - Maersk - Thương mại và logistics; LEGO Group - Đầu tư công nghiệp; Carlsberg - Đầu tư công nghiệp, Pandora - Đầu tư công nghiệp; Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) - Đầu tư năng lượng; Vestas - Chuyển dịch năng lượng đã bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Những ý kiến trao đổi tập trung về một số định hướng dài hạn tại Việt Nam và kiến nghị những nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự hiện diện, đóng góp cũng như cam kết đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch đã lựa chọn Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài. Các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ mang nguồn vốn, mà quan trọng hơn là mang đến công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế, tư duy phát triển xanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao và có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước. Trong đó, ưu tiên chuyển đổi năng lượng và phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo; cảng biển, logistics và vận tải biển xanh; kinh tế tuần hoàn; công nghệ môi trường và quản lý nước; nông nghiệp - thực phẩm bền vững; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh.

Hai bên cũng cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, ESG và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Đan Mạch.

Chia sẻ, tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, năng lượng, hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng ổn định, minh bạch, nhất quán và có khả năng dự báo; kiên quyết cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, đồng thời có cơ chế phù hợp để xử lý những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới thị trường toàn cầu, cùng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế.

tong bi thu, chu tich nuoc gap go lanh dao doanh nghiep tieu bieu cua Dan mach hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh TTXVN

Từ những ý kiến trao đổi tại cuộc gặp hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại. Các tập đoàn logistics quốc tế không chỉ vận chuyển hàng hóa của Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics toàn cầu, hình thành tại Việt Nam các trung tâm phân phối, trung chuyển và quản trị chuỗi cung ứng cho khu vực.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong muốn các tập đoàn có năng lực về công nghệ, tài chính và quản trị tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, các nguồn điện ổn định và linh hoạt, hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đối với lĩnh vực sản xuất tiên tiến, các tập đoàn quốc tế không chỉ đặt nhà máy gia công tại Việt Nam mà từng bước đưa các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn vào Việt Nam: thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái các nhà cung cấp Việt Nam; cần hướng tới mục tiêu để những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam có thể tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan Việt Nam ghi nhận đầy đủ những kiến nghị tại cuộc gặp gỡ. Đối với mỗi đề xuất khả thi, phải có đầu mối xử lý. Đối với mỗi dự án tiềm năng, phải có lộ trình thúc đẩy. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Đan Mạch và cộng đồng doanh nghiệp hai nước kiến tạo những mô hình hợp tác mới, mở ra những không gian phát triển mới và cùng nhau tạo dựng những giá trị mới, vì sự thịnh vượng của hai quốc gia và vì một tương lai xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài, là cứ điểm sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cùng kiến tạo những giá trị mới.

Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển thành công, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Việt Cường/VOV
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