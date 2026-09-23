Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước dự phiên họp Đại hội đồng LHQ

Hành trình phát triển của Việt Nam truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor Leste

Tại cuộc gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Timor-Leste với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được mở rộng.

Tổng thống bày tỏ ngưỡng mộ với quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, khẳng định hành trình phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor Leste.

Tổng thống đồng thời cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng Timor-Leste trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trước mắt, hai bên tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng Timor-Leste tháng 6 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, tạo thêm động lực cho hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste phát huy vai trò là thành viên ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp năm 2027 hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai nước sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Thụy Sĩ ấn tượng với mục tiêu và hướng phát triển của Việt Nam

Tại cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Pamerlin, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng với những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Pamerlin bày tỏ ấn tượng với các mục tiêu và hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của mình tới Việt Nam sẽ là chuyến thăm quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, nhân dịp kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ, mong muốn trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng mỗi nước.

Tổng thống đề nghị hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Pamerlin

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các ý kiến của Tổng thống, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất Thụy Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Thụy Sĩ như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

​Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh về việc hai bên cần triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ Đối tác toàn diện với các dự án hợp tác cụ thể, phát huy dư địa trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đầu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ USD trong năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan đi vào thực chất

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng thống cho biết hai bên đang tích cực triển khai các bước đi cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025. Trong thời gian tới, Tổng thống mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, đặc biệt về 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ sinh quan sát trái đất, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân, phát triển bền vững.

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trải qua hơn 50 năm đồng hành, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan đã được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước nỗ lực vun đắp, duy trì và phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Về thương mại, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch 200 triệu USD hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để thúc đẩy quan hệ tiếp tục phát triển sâu rộng, hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.