English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giải quyết triệt để việc thiếu trường học, nhất là tại đô thị

Thứ Ba, 16:50, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 71, chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo kết quả cụ thể, thực chất. Đồng thời tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết là mục tiêu "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên".

tong bi thu, chu tich nuoc giai quyet triet de viec thieu truong hoc, nhat la tai do thi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp, giáo viên.

Đồng thời rà soát, sắp xếp, điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả; tránh việc lấy mục tiêu giảm đầu mối làm thành tích... Xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh.

Giải quyết triệt để việc thiếu trường học, nhất là tại đô thị. Đề nghị Chính phủ xác định rõ lộ trình thực hiện, chỉ đạo các địa phương chủ động quy hoạch đất giáo dục trong các dự án đô thị; khẩn trương chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư và cơ sở nhà đất phục vụ cho giáo dục, y tế.

"Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên; không để chất lượng giáo dục và tương lai của học sinh phụ thuộc vào nơi được sinh ra và lớn lên", Kết luận nêu rõ.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tiếp tục dành những điều kiện tốt nhất cho giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành đáp lại sự quan tâm đó bằng cuộc tự đổi mới sâu sắc, toàn diện, từ quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên, đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.

Yêu cầu đặt ra là phải giảm lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; đồng thời, tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. "Nếu cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi cách dạy và cách học", Kết luận nêu.

Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục nên những con người như thế nào. Vì vậy, cần thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; trong đó, đặc biệt chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khoẻ thể chất và tinh thần, văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào tiếng Việt.

Đồng thời, phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM (hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), tư duy khoa học, sáng tạo và khả năng thích ứng. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa và thí điểm ở những địa bàn có đủ điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đánh giá thực chất việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp tục rà soát, tinh giản theo hướng thiết thực, giảm tải...

Rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa và học liệu theo hướng thiết thực, hiệu quả, không làm gia tăng áp lực học tập và chi phí cho học sinh và gia đình. Kịp thời điều chỉnh những nội dung bất cập, nhất là những môn học trực tiếp góp phần hình thành nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến như giáo dục đạo đức, công dân, lịch sử, tiếng Việt, ngữ văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chấn chỉnh triệt để các sai phạm, tiêu cực trong giáo dục; thực hiện nghiêm túc, thực chất phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò".

Kiên quyết xử lý nghiêm bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm - học thêm biến tướng, tiêu cực trong tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng, đạo văn, gian lận khoa học, bạo lực học đường và những biểu hiện lệch chuẩn trong quan hệ thầy - trò...

Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính phối hợp rà soát, thống nhất triển khai phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng cần đặt công nghệ đúng vị trí là phương tiện giáo dục, không thay thế bản chất nhân văn của giáo dục.

Kim Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị để củng cố bản lĩnh thế hệ trẻ
Đổi mới giáo dục lý luận chính trị để củng cố bản lĩnh thế hệ trẻ

VOV.VN - Giáo dục lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức mà còn góp phần hình thành thế giới quan, lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Các chuyên gia đề nghị đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng gắn kết thực tiễn và nâng cao năng lực phân tích, kiểm chứng thông tin.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị để củng cố bản lĩnh thế hệ trẻ

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị để củng cố bản lĩnh thế hệ trẻ

VOV.VN - Giáo dục lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức mà còn góp phần hình thành thế giới quan, lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Các chuyên gia đề nghị đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng gắn kết thực tiễn và nâng cao năng lực phân tích, kiểm chứng thông tin.

Đề xuất đưa AI và công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật
Đề xuất đưa AI và công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại các Báo cáo số 692/BC-BTP ngày 14/8/2026 và số 701/BC-BTP ngày 17/8/2026.

Đề xuất đưa AI và công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật

Đề xuất đưa AI và công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại các Báo cáo số 692/BC-BTP ngày 14/8/2026 và số 701/BC-BTP ngày 17/8/2026.

“Giữ sự trung thực cho một kỳ thi cũng là giữ niềm tin cho giáo dục”
“Giữ sự trung thực cho một kỳ thi cũng là giữ niềm tin cho giáo dục”

VOV.VN - “Xã hội có thể chấp nhận một kết quả chưa hoàn hảo, nhưng không thể chấp nhận một kết quả có được bằng gian dối. Giữ được sự trung thực cho một kỳ thi cũng chính là giữ lại niềm tin cho giáo dục và giữ lại một chuẩn mực tốt đẹp cho thế hệ trẻ”.

“Giữ sự trung thực cho một kỳ thi cũng là giữ niềm tin cho giáo dục”

“Giữ sự trung thực cho một kỳ thi cũng là giữ niềm tin cho giáo dục”

VOV.VN - “Xã hội có thể chấp nhận một kết quả chưa hoàn hảo, nhưng không thể chấp nhận một kết quả có được bằng gian dối. Giữ được sự trung thực cho một kỳ thi cũng chính là giữ lại niềm tin cho giáo dục và giữ lại một chuẩn mực tốt đẹp cho thế hệ trẻ”.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội