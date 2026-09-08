Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giải quyết triệt để việc thiếu trường học, nhất là tại đô thị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 71, chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo kết quả cụ thể, thực chất. Đồng thời tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết là mục tiêu "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp, giáo viên.

Đồng thời rà soát, sắp xếp, điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả; tránh việc lấy mục tiêu giảm đầu mối làm thành tích... Xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh.

Giải quyết triệt để việc thiếu trường học, nhất là tại đô thị. Đề nghị Chính phủ xác định rõ lộ trình thực hiện, chỉ đạo các địa phương chủ động quy hoạch đất giáo dục trong các dự án đô thị; khẩn trương chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư và cơ sở nhà đất phục vụ cho giáo dục, y tế.

"Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên; không để chất lượng giáo dục và tương lai của học sinh phụ thuộc vào nơi được sinh ra và lớn lên", Kết luận nêu rõ.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tiếp tục dành những điều kiện tốt nhất cho giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành đáp lại sự quan tâm đó bằng cuộc tự đổi mới sâu sắc, toàn diện, từ quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên, đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.

Yêu cầu đặt ra là phải giảm lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; đồng thời, tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. "Nếu cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi cách dạy và cách học", Kết luận nêu.

Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục nên những con người như thế nào. Vì vậy, cần thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; trong đó, đặc biệt chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khoẻ thể chất và tinh thần, văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào tiếng Việt.

Đồng thời, phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM (hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), tư duy khoa học, sáng tạo và khả năng thích ứng. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa và thí điểm ở những địa bàn có đủ điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đánh giá thực chất việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp tục rà soát, tinh giản theo hướng thiết thực, giảm tải...

Rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa và học liệu theo hướng thiết thực, hiệu quả, không làm gia tăng áp lực học tập và chi phí cho học sinh và gia đình. Kịp thời điều chỉnh những nội dung bất cập, nhất là những môn học trực tiếp góp phần hình thành nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến như giáo dục đạo đức, công dân, lịch sử, tiếng Việt, ngữ văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chấn chỉnh triệt để các sai phạm, tiêu cực trong giáo dục; thực hiện nghiêm túc, thực chất phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò".

Kiên quyết xử lý nghiêm bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm - học thêm biến tướng, tiêu cực trong tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng, đạo văn, gian lận khoa học, bạo lực học đường và những biểu hiện lệch chuẩn trong quan hệ thầy - trò...

Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính phối hợp rà soát, thống nhất triển khai phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng cần đặt công nghệ đúng vị trí là phương tiện giáo dục, không thay thế bản chất nhân văn của giáo dục.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.