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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc giãn dân nội thành, sắp xếp trường lớp

Thứ Ba, 14:31, 04/08/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh. Cùng với đó, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích điều này khi thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Rút ngắn khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội đã bắt tay vào làm được rất nhiều việc khó, việc chưa từng có, đặc biệt là hoàn thành quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn đến 100 năm sau – điều không phải địa phương nào cũng làm được, thu hút sự quan tâm rất lớn của cử tri cả nước.

Đề cập sâu hơn về quy hoạch của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, Hà Nội không chỉ quy hoạch mặt đất mà đã tính đến quy hoạch tầng hầm, tầng ngầm – lĩnh vực mà trước nay chưa ai để ý tới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp tổ sáng nay (4/8) (ảnh: TTXVN)

Lấy ví dụ từ Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, nước bạn đã quy hoạch và triển khai xong mặt đất, tầng ngầm, không gian tầm thấp và hiện nay đang vươn lên không gian tầm cao, vươn xa ra biển.

“Đối với chúng ta quy hoạch trên mặt đất vẫn còn nhiều lộn xộn, cần chấn chỉnh, tính lại quy hoạch thế nào, quy hoạch trung tâm thành phố thế nào, thành phố vệ tinh thế nào, kế hoạch giãn dân. Nội thành phải giãn dân mới có thể quy hoạch đô thị phát triển. Nếu không giãn dân không thể làm được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đề cập tới việc thời gian qua Hà Nội đang triển khai 5 đường vành đai nhưng chưa có tuyến đường nào hoàn chỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, trong tháng 9, tháng 10 phải có ít nhất vài đường vành đai có thể đi được để người dân được thụ hưởng, góp phần giải quyết các vấn đề về cách tắc giao thông, lụt lội hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội làm sao rút ngắn được khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành. “Sở dĩ tại sao người dân muốn sống tại nội thành, vì họ ngại đi xa, di chuyển mất nhiều thời gian. Thế nhưng nếu làm được quy hoạch tốt, rút ngắn thời gian di chuyển vào khu vực trung tâm, nội thành, làm sao để di chuyển đến Bờ Hồ chỉ còn 10-15 phút, thì nhiều người ở trung tâm, phố cổ, điều kiện sống chật chội sẵn sàng chuyển ra nơi khác sinh sống, trả lại không gian cho Nhà nước quy hoạch, chỉnh trang lại đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Thủ đô cần quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông, từ mặt đường, đường ngầm, đường vành đai, đường cao tốc, các tuyến metro, đường tàu điện ngầm, để những tuyến giao thông này kết nối với khu vực ngoại ô hà Nội.

Thời gian vừa qua, Hà Nội đã động thổ, khởi công xây dựng 300km tàu điện ngầm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố cần cố gắng đẩy nhanh tốc độ xây dựng để đưa vào sử dụng.

Nhắc lại lời hứa của Tổng thống Nga V.Putin về việc hỗ trợ xây dựng Metro tại Hà Nội như một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng vài năm tới, nếu hoàn thành dự án, Hà Nội có 500km đường tàu điện ngầm, bộ mặt Thủ đô sẽ khác rất nhiều. Hà Nội cũng phải tính đến tầm nhìn xa hơn với những hệ thống vận chuyển như taxi bay...

Bên cạnh hạ tầng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý đến việc quy hoạch không gian văn hóa, chính trị tại Thủ đô. Hiện nay Hà Nội đang quy hoạch Trung tâm chính trị Ba Đình gắn với kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Đối với khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không gian đi bộ và các hoạt động bình thường phải được tổ chức hài hòa, phục vụ nhu cầu của nhân dân cả nước và du khách quốc tế, không để tình trạng cấm đường cứng nhắc gây phản ứng trong nhân dân. Đặc biệt, khu vực xung quanh bờ hồ cần phân khu rõ ràng, có khu vực vui chơi riêng, phố mua sắm, phố ẩm thực, tính toán người dân gửi xe ở đâu để vào vui chơi. 

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở về việc xây dựng các công trình mang tính biểu tượng lịch sử của dân tộc gắn với 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Vẫn duy trì điểm học như hiện nay, nhưng cần cơ cấu lại các trường

Nói về cơ cấu lại ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khi sắp xếp lại hệ thống trường lớp, nếu tính riêng mỗi trường có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó, thì đã giảm được 11.000 hiệu trưởng, 22.000 hiệu phó. Hơn 30.000 giáo viên này nếu không làm cán bộ quản lý, có thể làm giáo viên, thậm chí là giáo viên dạy giỏi và có thể dạy linh hoạt ở cả những trường khác nhau.

“Tại sao thầy cô giáo dạy ở trường này thì chỉ được dạy ở đó, như vậy các học sinh trường khác không được học những giáo viên giỏi. Do đó cần cơ chế linh hoạt, như vậy có thể khắc phục tình trạng thiếu giáo viên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khi sắp xếp, mỗi phường chỉ còn 1 trường cấp 1, một trường cấp 2 và một trường cấp 3 nhưng có nhiều điểm học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

“Vẫn duy trì điểm học như hiện nay, nhưng cần cơ cấu lại các trường. Ở các xã phường có khi không cần ông ở phòng giáo dục ở xã nữa. Hiện nay có xã phường có đến 40 trường các loại, để tổ chức quản lý được thì phải có bộ máy giáo dục quản lý. Nhưng hiện nay chỉ còn 3 trường, như vậy không cần ông nào ở phòng giáo dục quản lý, mà Bí thư, Chủ tịch xã, phường triển khai ngay công việc với các hiệu trưởng. Như vậy đầu mối sẽ gọn lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy giúp tinh gọn, thời gian qua, sau quá trình sắp xếp, nhiều diện tích đất dôi dư được chuyển sang làm trường học, nhà văn hóa, phục vụ các mục đích công cộng...

Với những dự án luật Quốc hội đang thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đất nước đang đứng trước yêu cầu phải rà soát toàn diện hệ thống pháp luật. Trước hết, đất nước cần phát triển với tốc độ cao trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, nếu không kịp thời đổi mới sẽ đánh mất thời cơ và tụt hậu.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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