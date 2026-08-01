Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các lãnh đạo Tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND của 34 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn lớn, tập đoàn tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra ở thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức thành công. Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối, chủ trương quan trọng có ý nghĩa lịch sử để thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, trong đó có việc xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời là Hội nghị đầu tiên diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, trong đó có việc kiện toàn bộ máy đối ngoại.

Trên tinh thần “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và làm rõ ba vấn đề nền tảng về nhận thức: hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, trong đó có hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế; hiểu đúng và quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

5 nhóm nhiệm vụ lớn của đối ngoại

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn: tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã phát biểu, nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội Đảng XIV.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn; Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành lập. Đường lối đã rõ, cơ chế chỉ đạo đang được kiện toàn, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể.

Đánh giá kết quả từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động. Đối ngoại phối hợp với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc, không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Cục diện đối ngoại tiếp tục được mở rộng và nâng tầm

Việt Nam đã thiết lập hoặc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 9 đối tác, Đối tác chiến lược với 11 nước và Đối tác toàn diện với 5 nước, cho thấy sự tin cậy chính trị và vị thế của đất nước ngày càng cao. Đối ngoại đa phương có thêm nhiều dấu ấn với việc tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G và Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Ngoại giao kinh tế bám sát với yêu cầu phát triển của đất nước. Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do; kim ngạch xuất nhập khẩu trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng đầu thế giới; vốn đầu tư nước ngoài năm 2025 mức cao nhất trong 5 năm. Ngoại giao khoa học, công nghệ được chú trọng hơn với việc các cơ quan đại diện kết nối trung tâm nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, chuyên gia và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu trong nước; ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục có đóng góp thiết thực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn, thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao - những người đã luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, lòng trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ hạn chế hiện nay không phải là thiếu chủ trương, mà chủ yếu nằm ở khâu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

“Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam: điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực; biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước. Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể. Mỗi báo cáo phải trả lời rõ: việc gì đang xảy ra; tác động đến Việt Nam thế nào; phương án xử lý là gì; việc nào làm trước; ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa cơ quan nghiên cứu với đơn vị thực tiễn, giữa trong nước với cơ quan đại diện; phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị, đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được; nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới. Hiệu quả của quan hệ thể hiện qua việc môi trường hòa bình được củng cố, thị trường được mở rộng, dự án được hình thành, công nghệ và nhân lực được nâng lên, Nhân dân được hưởng lợi.

Đối ngoại phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Đồng thời ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Trong đó ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại; gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học, công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia; theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới; đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và cách làm hay. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân. Tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương; phát huy trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch; bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ; triển khai Nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống ngoại giao cách mạng Việt Nam, với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, toàn ngành Ngoại giao và các lực lượng đối ngoại sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Hội nghị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với các mục tiêu quốc phòng, an ninh, phát triển của đất nước, từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 7/8/2026 với 18 phiên họp.