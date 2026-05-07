Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần nâng lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Diễn đàn gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng: Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất, những ngành kinh tế tiên phong nhất và những xu thế phát triển mới của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp hợp tác kinh tế, từ hợp tác truyền thống sang kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

"Nếu Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN, gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhận định quan hệ kinh tế hai nước đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và tầm mức quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hoá, dòng khách, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn; và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư, mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư. Việt Nam đang đẩy nhanh cải cách thể chế, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Đồng thời, Việt Nam tập trung phát triển các hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư, bao gồm khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao. Cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư, mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững.

"Chính phủ hai nước có thể tạo dựng khuôn khổ và mở đường cho hợp tác, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực. Tôi mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường. Tôi mong các bạn sẽ biến những cuộc gặp, trao đổi, tiếp xúc hôm nay thành những thoả thuận, hợp đồng, dự án cụ thể. Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp để giúp các bạn đưa các dự án, hợp đồng, thoả thuận hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các Hiệp hội, doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp; hợp tác triển khai các dự án văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh, sản xuất phim, kết nối thị trường.

Cùng với đó là hàng loạt các thỏa thuận hợp tác về trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp thương mại, phát triển dịch vụ vận tải, phụ tùng ô tô, góp phần cụ thể hóa quyết tâm tăng cường kết nối doanh nghiệp, cân bằng thương mại giữa hai nước.