Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Thứ Năm, 16:24, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi, tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra). Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn tại sân bay quốc tế Mumbai có Thống đốc Bang Maharashtra, Thủ hiến Bang Maharashtra; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và đông đảo cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán tại Mumbai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Mumbai là thành phố đông dân nhất Ấn Độ, với dân số ước tính khoảng 22 triệu người. Được coi là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, Mumbai còn là nơi có nhiều tổ chức tài chính quan trọng, như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Sau khi tham quan và tìm hiểu thực tế mô hình hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn giao dịch; thăm Phòng điều hành giao dịch quốc gia; Phòng điều hành công nghệ và Phòng an ninh mạng của Sàn giao dịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Trước đó, thông tin nhanh về tình hình hoạt động, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Mumbai.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam. Chủ tịch Srinivas Injeti cho biết, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5 nghìn tỷ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Cho rằng Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ; cùng với việc năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới, nhìn lại chuyến thăm này như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự

Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ khẳng định, Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và hợp tác khoa học - công nghệ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng các không gian hợp tác mới về KHCN

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều tối 6/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề: “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

