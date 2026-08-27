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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Năm, 18:28, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều nay (27/8), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài.

Các chủ trương đã được thực hiện kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành mạnh mẽ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Trong đó, kết quả cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ đưa đất nước phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều này thể hiện năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa Kết luận 21 được triển khai rộng nhưng số lượng văn bản không thay cho chất lượng chuyển biến. Có nơi chương trình hành động còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm; chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm; khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng; vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra; Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức; tự kiểm tra chưa thành nền nếp; đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng về hồ sơ, thủ tục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, để xảy ra tình trạng này là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tự xây dựng, tự chỉnh đốn; chưa kiên trì kiểm tra, khắc phục; còn nể nang, né tránh. Cơ chế phối hợp chưa rõ; dữ liệu cảnh báo chưa đầy đủ; sức cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất, lợi ích nhóm luôn hiện hữu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Từ thực tiễn đó cần thống nhất xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức Đảng. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. "Xây" và "chống" phải đồng bộ; phòng ngừa, tự kiểm tra, tự sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm; kiểm tra phải đi đến khắc phục; xử lý vụ việc phải đồng thời sửa chữa kẽ hở cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân mới là thước đo quan trọng nhất”.

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Toàn cảnh buổi làm việc

Về Đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu  cần xác định rõ giá trị mới, phạm vi và mối quan hệ của nghị quyết với các văn kiện hiện hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết mới không phải để thêm tầng nấc văn bản hay thay thế cơ học theo mốc thời gian, mà nhằm tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu, khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng trước bối cảnh và yêu cầu mới.

Trong đó phải trả lời rõ: Nghị quyết giải quyết được vấn đề gì mà các văn kiện hiện hành chưa giải quyết đầy đủ? Đã có cơ chế tạo chuyển biến và kết quả kiểm chứng chưa?. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ 4 vấn đề: Nội dung đã hoàn thành vai trò hoặc văn kiện khác đã quy định đầy đủ thì không nêu lại; Nội dung Kết luận số 21 vẫn còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc; Vấn đề đã nhận diện nhưng chưa được giải quyết căn bản, điểm nghẽn do thực thi thì phải làm đến cùng bằng kỷ luật, trách nhiệm, kiểm tra, không lấy việc sửa nghị quyết thay cho khắc phục yếu kém. Chỉ những vấn đề thực tiễn đã thay đổi, phát sinh yêu cầu mới đòi hỏi nhận thức và cơ chế mới ở tầm Trung ương thì mới đưa vào nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: “Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền, dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá: vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những kênh thuận tiện, an toàn để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi; bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu”.

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Các đại biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, qua 15 năm thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm mà cao hơn là xây dựng năng lực tự phòng ngừa, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên. Một đảng cầm quyền mạnh phải có đường lối đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, đủ bản lĩnh nhận diện khuyết điểm, kiểm soát được quyền lực, sửa chữa sai lầm và ngăn ngừa tái phạm. Sức mạnh của Đảng trước hết là năng lực tự nhận diện, tự sửa chữa, không để khuyết điểm lặp lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, nghị quyết mới phải tạo ra chuyển biến thực chất: tổ chức Đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ, những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời. Vì vậy, phải xây dựng một nghị quyết đúng tầm, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việt Cường/VOV
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