Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 26

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày Đề án và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 26 là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Nghị quyết đã xác lập hệ thống quan điểm, mục tiêu, với 2 trọng tâm, 5 đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện. Trong đó, nhiều quan điểm, nguyên tắc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục kế thừa và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ còn bất cập; chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều. Năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu mới. Đồng thời, công tác đánh giá cán bộ vẫn là một khâu yếu; công tác tạo nguồn có nơi chưa chủ động; cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài cũng chưa đủ mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần làm rõ chất lượng đội ngũ sau quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng; phải phân biệt rõ: cái gì đúng và làm tốt thì tiếp tục phát huy; cái gì đúng nhưng thực hiện chưa tốt thì phải chấn chỉnh và không thay đổi chủ trương chỉ vì tổ chức thực hiện yếu, nhưng cũng không giữ cách làm cũ khi mà thực tiễn đã có những thay đổi.

“Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc. Đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Phải giao rõ việc, trao đủ thẩm quyền và bảo đảm nguồn lực, xác định trách nhiệm và đánh giá trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả, uy tín, mức độ cống hiến; sử dụng kết quả đánh giá thực chất trong phát triển, bố trí, đãi ngộ và sàng lọc. Điều này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Toàn cảnh hội nghị

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó điều quan trọng nhất là Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác cán bộ.

Về mục tiêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần phải làm rõ hai mốc có tính kế thừa, phát triển: Đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ; cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn, dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển, thu nhập cao.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn làm được điều này phải làm thật rõ ba đột phá chiến lược. Mỗi đột phá phải đánh trúng những điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế. Trong đó, khâu đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ rất quan trọng. Đồng thời phải đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và có căn cứ kiểm chứng. Cùng với đó cần tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; chuẩn bị cán bộ từ sớm, từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.

Về tiến độ, kế hoạch hoàn thiện văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết và kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến trình Trung ương theo quy định.

Về yêu cầu đối với báo cáo và dự thảo Nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo tổng kết phải hết sức khách quan, thực chất, số liệu chính xác, thống nhất, có căn cứ kiểm chứng; việc lớn phải có số liệu dẫn chứng và kết quả thực tiễn làm cơ sở. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động, đủ căn cứ thì quyết định, chưa rõ thì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, nhưng cũng không cầu toàn kéo dài những vấn đề đã chín, đã rõ, đã rành mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Thước đo cuối cùng không phải là số lượng quy định, quy trình, mà việc phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ.