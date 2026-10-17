Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân khi sai lệch, gian lận đo lường

Phát biểu về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sai lệch về đo lường có thể gây thiệt hại cho người dân, làm doanh nghiệp mất thị trường, thậm chí còn ảnh hưởng đến quyết định rất quan trọng. Do đó, sửa luật lần phải gắn với đảm bảo công bằng trong giao dịch, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực làm chủ công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 4 vấn đề đối với dự luật này, đó là, phải phát triển năng lực đo lường và phục vụ nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; giảm tiền kiểm phải đi cùng với hậu kiểm có căn cứ, có trách nhiệm; Chuyển đổi số phải nâng cao độ tin cậy của kết quả đo và giảm chi phí thực hiện. Và phải bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân khi có sai lệch, gian lận đo lường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận

"Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận, cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả, bồi thường. Không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết. Quyền lợi của người dân phải luôn được bảo đảm. Người bệnh không có bệnh nhưng vì máy móc đo can thiệp vào xong lại bảo người ta có bệnh, thế khắc phục thế nào? Những vấn đề liên quan đến thiết bị, phương thức đo lường và việc lợi dụng các kẽ hở trong đo lường đòi hỏi phải luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi của người dân được đặt lên hàng đầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Đối với Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và quản lý đúng trách nhiệm; Mở rộng các dịch vụ, khuyến khích những ứng dụng công nghệ, nhưng ranh giới giữa bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện tử cần phải được xác định rõ. Đồng thời, phải đảm bảo dịch vụ thiết yếu đến được với mọi người dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật phải xác định rõ nguyên tắc lựa chọn phạm vi phục vụ, yêu cầu chất lượng, khả năng chi trả của người dân và trách nhiệm bảo đảm kinh phí. Hiệu quả phải được đánh giá bằng dịch vụ người dân được thừa nhận, không chỉ bằng số điểm phục vụ được duy trì.

"Phải đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng ở vị trí trung tâm. Một bưu gửi có thể gửi qua nhiều đơn vị, nhiều công đoạn, người dân không thể tự đi tìm từng bên một để xác định xem ai làm mất hàng của mình, ai vi phạm vào những việc đó. Tôi tán thành nguyên tắc là doanh nghiệp giao kết hợp đồng chịu trách nhiệm cuối cùng. Cần mài giũa nguyên tắc đó để thực hiện bằng cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và bồi thường thuận tiện, có thời hạn rõ ràng. Việc bồi thường cần hài hòa giữa quyền lợi khách hàng với đặc thù dịch vụ có số lượng lớn, giá cước thấp; có thể quy định giới hạn trách nhiệm phù hợp nhưng phải công khai trước khi giao kết", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Cũng cho ý kiến về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Luật đã có bước đột phá đó là chuyển từ tiền kiểm, cấp phép sang đăng ký, hậu kiểm dựa trên dữ liệu. Dự thảo giảm 14 thủ tục hành chính xuống còn 1 thủ tục là đăng ký điện tử. Đây là hướng đi đúng tinh thần cải cách, giảm rào cản gia nhập thị trường, phù hợp với kinh tế số. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hậu kiểm chỉ hiệu quả khi có dữ liệu thực và công cụ giám sát đủ mạnh. Theo Chủ tịch Quốc hội đây là điểm then chốt để giải quyết chồng chéo kéo dài nhiều năm.

"Hậu kiểm chỉ hiệu quả khi có dữ liệu thực và công cụ giám sát đủ mạnh. Nếu hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý chưa hoàn thiện, hoặc tiêu chí, mức độ rủi ro còn chung chung thì hậu kiểm dễ trở thành hình thức hoặc tạo gánh nặng đột xuất cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị luật lần này, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải làm rõ nghĩa vụ chia sẻ dữ liệu tối thiểu và mã định danh bưu gửi hành chính sự cố; đồng thời quy định lộ trình chuyển đổi số bắt buộc cho doanh nghiệp quy mô lớn, kèm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, dự thảo luật lần này đã nắm bắt xu thế: Bưu chính không còn là "thư tín", mà là hạ tầng thiết yếu của kinh tế số, của dòng chảy hàng hóa. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dự thảo luật phải làm sâu sắc ranh giới pháp lý; xây dựng hệ thống dữ liệu và hậu kiểm thực chất; bảo đảm cơ chế tài chính công ích minh bạch, bền vững; cân bằng giữa tạo thuận lợi kinh doanh với bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng lưới.

Chiều nay, Quốc hội nghe: Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghe Tờ trình Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại Tổ về 03 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.