Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam

Thứ Năm, 12:26, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo, 40 năm thực hiện Cương lĩnh phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Sáng 14/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức phiên họp lần thứ nhất. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp; cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp 

3 yêu cầu về phương pháp tổng kết

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử vĩ đại, hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, thử thách của Đảng và dân tộc ta; tương tự như vậy, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện, mà là tổng kết quá trình hiện thực hóa đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm qua gắn với 40 năm đổi mới.

Tinh thần là phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà Tổ Biên tập đã đề xuất. Các định hướng đó bước đầu đã đi vào những vấn đề cốt lõi, như: về Cương lĩnh đầu tiên của Đảng - tầm nhìn xuyên thế kỷ; về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm “dân là gốc”, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về những mối quan hệ đối ngoại, những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam...

"Đây là những trục nội dung lớn cần tiếp tục được cụ thể hóa trong đề cương chi tiết để thể hiện được những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo tổng kết trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới. Từng câu, từng chữ phải có chiều sâu tư tưởng, từng nội dung phải thể hiện sâu sắc tầm cao của tư duy, của quan điểm chiến lược, từng kết luận phải khai mở và thúc đẩy hành động. Đây chính là trách nhiệm lịch sử của chúng ta trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Đồng tình với các định hướng trọng tâm mà Tổ Biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu về phương pháp tổng kết, trong đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống; thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát; nhận định phải rút ra từ đời sống thực; đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phải có cách tiếp cận lịch sử - logic để vừa thấy rõ được quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta; vừa làm nổi bật được tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, vừa khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết ở địa phương, ngành, lĩnh vực.

Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Những bài học lớn của Đảng được hình thành từ thực tiễn phong phú của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Đặc biệt, những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa... cần được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, không làm qua loa, hình thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tổng kết lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham khảo lịch sử của Quốc tế cộng sản, của Đảng Cộng sản Liên Xô; Đảng cộng sản, đảng cầm quyền của một số nước XHCN trước đây; trong đó nghiên cứu kỹ về kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng để rút ra những bài học kinh nghiệm tham chiếu cho chúng ta. Việc nghiên cứu phải trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Phải là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng

Ngay sau cuộc họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Tổ Biên tập sớm xây dựng đề cương chi tiết; xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm, bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan, giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận với cơ quan hoạch định chính sách, quản lý thực tiễn.

"Một yêu cầu rất quan trọng là vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Tổng kết này không phải công việc riêng của một số cơ quan nghiên cứu hay một số đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh để càng tự hào, thêm tự tin thực hiện xuất sắc nhất sứ mệnh mới về tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng, một chiều, khẩu hiệu. Phải làm cho pho lịch sử bằng vàng của Đảng đến được với cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội và đồng bào ta ở nước ngoài bằng những hình thức phù hợp.

Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tương lai phát triển của đất nước. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một lần nữa nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta; với tâm huyết, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chúng ta sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Văn Hiếu/VOV
Ngã ba Cò Nòi - từ "yết hầu" tuyến lửa đến địa chỉ đỏ truyền thống cách mạng
"Bốn kiên định" là "mỏ neo" vững chắc giúp con thuyền cách mạng không chệch hướng
Tổng Bí thư: Thắng lợi của cách mạng bắt nguồn từ lãnh đạo của Đảng
