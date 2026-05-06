Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” và gặp gỡ các bạn - các nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế hàng đầu của Ấn Độ.

Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Ngôi nhà Sapru lịch sử này đã ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam, hội tụ nhiều nhà lãnh đạo, các chính khách, nhà ngoại giao khắp thế giới…

Quang cảnh Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

Nhìn lại hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định 2 nước có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn; với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hoà giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học, công nghệ.

Ấn Độ đã xác định Tầm nhìn Viksit Bharat 2047, mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, bền vững môi trường, hiệu quả quản trị và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ.

Còn Việt Nam cũng đề ra mục tiêu: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là hai mục tiêu 100 năm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới - quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước cùng tập trung triển khai 5 định hướng lớn trong đó cần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược - điều kiện để duy trì quan hệ ổn định, cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung.

“Trong giai đoạn mới, chúng ta cần tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh - giữa Nhà nước, Quốc hội/nghị viện, chính đảng, nhân dân hai nước, và các cấp, cả trung ương và địa phương; Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược; hợp tác an ninh - quốc phòng đã tốt rồi, chặt chẽ rồi cần tốt hơn nữa, sâu sắc hơn nữa; các cơ chế phối hợp đã có rồi cần phát huy hơn nữa, nâng cao hiệu quả hành động, phối hợp lập trường trong các diễn đàn đa phương bao gồm ASEAN, Liên hợp quốc, Không liên kết, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang chuyển động hết sức phức tạp”, Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hoá và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn 2 nước nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

“Chúng tôi đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai; thiết lập các chương trình hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, gắn với đào tạo và dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất.

Một lần nữa nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất", với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.