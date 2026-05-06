Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Tư, 12:47, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/5, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cấp Nhà nước tới Ấn Độ.

Đúng 9h, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng Phủ Tổng thống, Đội kỵ binh ra đón và hộ tống đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào khu vực Lễ đài.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi ra tận cửa xe ôtô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, 3 nhà lãnh đạo cũng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài cùng chụp ảnh lưu niệm.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiều hai nước Việt Nam - Ấn Độ được đội Quân nhạc cử lên trang trọng.

Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự.

Tiếp đó, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Ấn Độ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự; sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Droupadi Murmu và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong lễ đón
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

​Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi - nhà lãnh đạo, vị Anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ.

​Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành một phút tưởng niệm, thực hiện nghi thức ký sổ lưu niệm và tặng quà giám đốc Khu tưởng niệm. Mahatma Gandhi là nhà ái quốc vĩ đại và được coi là người Cha của đất nước Ấn Độ độc lập. Ông đã từ bỏ cuộc sống quyền quý, từ bỏ nghề luật sư ở Nam Phi để trở về đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi

Năm 1958, Bác Hồ đã đến viếng Gandhi và trồng cây đại để tưởng nhớ. Đến nay, cây đại ngày càng xanh tươi, tỏa bóng với mùi hương thơm ngát. Đây cũng là minh chứng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

​Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở New Delhi. Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Công viên G20, nằm giữa khu Ngoại giao đoàn, trung tâm của thủ đô New Delhi. Cùng với đặt tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở "trái tim" của thủ đô, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà nước, Nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Thành kính dành 1 phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác nguyện nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm, được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi gây dựng và vun đắp.

Theo chương trình trưa nay (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những giải pháp thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất và có chiều sâu vì lợi ích lâu dài của 2 nước cũng như đóng góp quan trọng vào quá trình hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thông tin chi tiết về buổi hội đàm quan trọng giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay khi phóng viên đi theo đoàn gửi về. 

Một số hình ảnh tại lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Văn Hiếu - Đình Nam/VOV
