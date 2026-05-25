Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hình 50 năm tiếp theo cho quan hệ Việt-Thái

Kết nối điện thoại trực tiếp với phóng viên thường trú của Đài TNVN tại Thái Lan khi đang công tác ở Paris (Pháp), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã chia sẻ những nhận định chiến lược trước thềm chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Sihasak khẳng định chuyến thăm cấp cao này sẽ là động lực lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Paris (Pháp) với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan.

PV: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng-Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Việt Nam và Thái Lan hiện là những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau trong ASEAN, điều gì khiến mối quan hệ này ngày càng mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh trong bối cảnh khu vực hiện nay, thưa Ngài?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Thái Lan là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Quan trọng hơn, Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tám tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển và thúc đẩy hơn nữa thương mại, đầu tư giữa hai nước. Kim ngạch thương mại đã đạt 22 tỷ USD và đang trên đà hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD.

Quan hệ thương mại đang tiến triển rất tốt, nhưng điều đặc biệt là về đầu tư, hai nước ngày càng gắn kết trong chuỗi cung ứng. Nhiều hàng hóa trung gian từ Thái Lan được đưa sang Việt Nam để tiếp tục chế biến, hoàn thiện thành sản phẩm cuối cùng rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Đây chính là mô hình hợp tác mà chúng tôi mong muốn. Hiện có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã đầu tư vào các dự án lớn tại Việt Nam, và chắc chắn họ sẽ tiếp tục mở rộng. Sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng Chính phủ và chính quyền địa phương Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư Thái, tháo gỡ một số rào cản mà họ gặp phải. Điều này sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

PV: Liên quan đến chiến lược “Ba Kết nối”, theo Ngài, những lĩnh vực kết nối nào có tiềm năng lớn nhất để xây dựng một quan hệ đối tác bền vững và hướng tới tương lai giữa Việt Nam và Thái Lan?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và điều này rất quan trọng. Hiện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch hành động, dự kiến sẽ ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Việt Nam. Trọng tâm của Đối tác Chiến lược Toàn diện là chiến lược “Ba Kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương, và kết nối phát triển bền vững- tăng trưởng xanh.

Chúng tôi tin rằng việc kết nối chuỗi cung ứng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của cả hai nước. Kết nối kinh tế địa phương sẽ giúp lợi ích từ thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế lan tỏa đến cộng đồng. Và thứ ba, trong thời đại ngày nay, tăng trưởng phải bền vững. Do đó, chúng ta cần bảo đảm rằng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển xanh. Nhìn về tương lai, chúng tôi thấy nhiều tiềm năng hợp tác mới, bởi cả hai nước đều đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế. Các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học – công nghệ, và phát triển nguồn nhân lực sẽ là định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

PV: Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam – Thái Lan?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: 50 năm là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, và đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhậm chức, nói lên rất nhiều điều về định hướng cho 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước.

Chúng tôi cũng hoan nghênh việc Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn thăm chính thức sau khi nhậm chức Chủ tịch nước. Đây là cách kỷ niệm phù hợp nhất, là điểm nhấn của lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan. Chương trình chuyến thăm rất phong phú: gồm có hội đàm với Thủ tướng Anutin, yết kiến Nhà vua và Hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện, và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Ngoài ra còn có tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Anutin chủ trì tại Nhà Chính phủ. Tất cả cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho chuyến thăm này. Đây chắc chắn sẽ là động lực mới cho quan hệ song phương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cả hai bên.

PV: Trước những thách thức khu vực hiện nay, Ngài nhìn nhận thế nào về việc Việt Nam và Thái Lan hợp tác để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình tương lai khu vực?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Khi nói về Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta không chỉ nói ở cấp độ song phương. Quan hệ này còn phản ánh lợi ích chung ở cấp tiểu vùng và khu vực.

Trước hết, tôi thấy Thái Lan và Việt Nam có thể cùng thúc đẩy phát triển Tiểu vùng Mekong. Có rất nhiều khuôn khổ hợp tác, nhưng tôi nghĩ hai nước nên trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy các khuôn khổ này, đặc biệt khi Tiểu vùng Mekong gồm các nước láng giềng như Lào, Myanmar, Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Thứ hai, ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trong quá khứ, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta cần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là “vùng an toàn” – an toàn trước cạnh tranh địa chính trị, an toàn trước xung đột – để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối, tăng cường hội nhập, và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Đây thực sự là thời điểm thuận lợi cho ASEAN. Quan hệ đối tác Việt Nam – Thái Lan vì thế mang cả chiều kích tiểu vùng và khu vực, cần được tăng cường hơn nữa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak!