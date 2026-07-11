Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban bộ ngành Trung ương, địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng An ninh nhân dân phụng dưỡng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng An ninh nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ; thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; thân nhân các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang thuộc lực lượng An ninh nhân dân đã từ trần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

80 năm đồng hành cùng đất nước, trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, hết sức phục vụ nhân dân; vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc,“thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên…

Các đại biểu dự buổi lễ

Trân trọng trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy: Lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang; thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn, đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân. Do đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm, trong đó phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe doạ, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; từ “bảo vệ lĩnh vực” sang “bảo vệ hệ thống”; từ “quản lý từng nguy cơ”, sang “quản trị tương tác giữa các nguy cơ”; từ “phân công nhiệm vụ” sang “thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông”, không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể. Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức. Chú trọng bảo vệ an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

"Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát. Tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hoà bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước: "Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan toả tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò Cựu Công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ an ninh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới”.