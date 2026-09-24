Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Canada

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía Canada có: Bộ trưởng Chính phủ; Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nichkel.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đồng thời chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Đại diện lãnh đạo Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay.

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay.

Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, Việt Nam và Canada cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng; Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045; Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Canada.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.