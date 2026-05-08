Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Thứ Sáu, 06:14, 08/05/2026
VOV.VN - Tối 7/5, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Colombo bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Trịnh Thị Tâm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bandaranaike có Thủ tướng Sri Lanka Lamka Harini Amarasuria; Bộ trưởng Bộ Môi trường Sri Lanka Dammik Patependi, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm và đại điện cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc tại Sri Lanka.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN)

Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sỹ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của Sri Lanka.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.

Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước, bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka, đồng thời tạo cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Nam Á, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Văn Hiếu/VOV
VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5.

VOV.VN - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5, tối 7/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

VOV.VN - Báo chí Ấn Độ và truyền thông quốc tế những ngày qua đã dành sự quan tâm đặc biệt, đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá đây là dấu mốc lịch sử, quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn.

