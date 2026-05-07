Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ; dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thành phố Mumbai, tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis; tiếp Thống đốc bang Maharashtra; tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ; phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ; rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ…

Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỷ USD năm 2025; giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến.

Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước.

Hai bên nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ; mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Mumbai, tiếp tục lên đường tới Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới.