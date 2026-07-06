Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra những điểm rất trúng về chính quyền 3 cấp

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình mới, diễn ra vào 1/7 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới.

Nhiều cán bộ, đảng viên bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá khách quan, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng đây không chỉ là sự tổng kết thực tiễn sau một năm triển khai mà còn là định hướng quan trọng để bộ máy mới tiếp tục hoàn thiện, thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm mô hình chính quyền 3 cấp

Xây dựng đội ngũ cán bộ là "then chốt của then chốt"

Điều cán bộ, đảng viên tâm đắc nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu và tuyệt đối không được chủ quan. Đó là cách nhìn rất thực tiễn. Việc chỉ rõ cả thành tựu và cả những hạn chế giúp cán bộ các cấp thấy rõ trách nhiệm của mình, tránh tâm lý bằng lòng với kết quả ban đầu.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời lượng phân tích những bất cập như thể chế chưa đồng bộ, chức năng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan còn chồng chéo, năng lực thực thi ở cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu mới hay tình trạng cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, chịu áp lực lớn...cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để tiếp tục hoàn thiện mô hình mới.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhằm nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới trong thời gian tới, ông Châu Nam Long, đảng viên phường Kim Liên, thành phố Hà Nội cho rằng, việc xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là "then chốt của then chốt" là điểm rất trúng.

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là yếu tố quyết định thành công của cuộc cải cách. Bộ máy có tinh gọn đến đâu nhưng nếu cán bộ không đủ năng lực thì hiệu quả phục vụ người dân sẽ không cao. Điều quan trọng là đánh giá đúng năng lực, bố trí đúng người, đúng việc và có cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

"Những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu sát với tình hình thực tế và đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cần phải nâng cao nhận thức, năng lực vận hành bộ máy mới. Nhiệm vụ nặng nề hơn, địa bàn rộng hơn thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cấp xã phải nỗ lực hơn nhiều mới đáp ứng được nhiệm vụ của tình hình mới, địa bàn mới", ông Châu Nam Long đánh giá.

Dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại

Không chỉ nhấn mạnh yếu tố con người, nhiều ý kiến cũng đồng tình cao với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Bà Nguyễn Thị Sửu, Đại biểu quốc hội, chia sẻ, khi dữ liệu được liên thông, người dân sẽ không phải kê khai nhiều lần, cán bộ cũng giảm rất nhiều áp lực xử lý hồ sơ. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng nền hành chính phục vụ.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả thì mọi quyết định quản lý sẽ dựa trên bằng chứng, thay vì cảm tính hoặc kinh nghiệm. Rất rõ người rõ việc. Đối với người dân ấy, lợi ích dễ nhận thấy nhất là giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ này, tăng tính minh bạch của môi trường đầu tư và cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Đồng thời đó, việc sử dụng dữ liệu lớn trong hoạch định chính sách sẽ giúp nhà nước dự báo tốt hơn các biến động kinh tế-xã hội, từ đó cũng sẽ ban hành chính sách sát thực tiễn, ổn định và có tính dự báo cao hơn", bà Nguyễn Thị Sửu phân tích.

Điểm xuyên suốt trong 10 nhiệm vụ là lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo của bộ máy mới. Đồng tình khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, muốn bộ máy hoạt động hiệu quả thì phải thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo khách quan nhất đối với chất lượng vận hành của mô hình mới.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của dân trong cuộc cách mạng chưa có tiền lệ này là cực kỳ quan trọng. Vì vậy mặt trận phải làm sao bám sát hơn nữa với dân, với những lĩnh vực mà hiện nay đang còn có những vướng mắc để thực hiện tốt hơn nữa luật quy chế dân chủ ở cơ sở, để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra , dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Mặt trận tuyên truyền, vận động tập hợp thế nào để đội ngũ cán bộ dôi dư góp phần đắc lực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số", ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.