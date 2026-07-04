Thứ Bảy, 05:36, 04/07/2026

Trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám làm

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cùng một lúc cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc, khí thế rất phấn khởi, việc sắp xếp được người dân rất đồng tình.