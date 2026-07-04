Trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám làm

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cùng một lúc cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc, khí thế rất phấn khởi, việc sắp xếp được người dân rất đồng tình.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus (ngày 3/7), lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi điện mừng.
VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), diễn ra sáng nay tại TP.HCM.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.