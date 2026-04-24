Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chương trình hữu nghị tại Hoàng thành

Thứ Sáu, 15:08, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 24/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã tới dự Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long.

Với chủ đề "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến", chương trình nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tại Hoàng thành Thăng Long, chào đón đoàn là tiếng trống hội vang lên mở đầu nghi lễ, gợi nhắc truyền thống lễ nhạc cung đình vốn là biểu tượng của sự trang nghiêm và thịnh vượng. Tiếp đó là tiết mục múa lân truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, biểu trưng cho hòa bình và thịnh trị, thường xuất hiện trong các dịp lễ trọng đại của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân tới dự Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí gần gũi và thân tình, thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã di chuyển tới Cổng thành Đoan Môn. Đây là một trong những cổng thành chính dẫn lối vào Cấm thành Thăng Long - nơi ở và sinh hoạt của 52 vị tiên đế và hoàng gia trong suốt 800 năm.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tham quan phòng trưng bày "Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất" và phòng trưng bày "Báu vật Hoàng Cung Thăng Long", nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận "Bảo vật quốc gia".

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, chính là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại Hoàng thành Thăng Long

Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Mở màn là tiết mục hát Xoan, loại hình nghệ thuật cổ truyền có nguồn gốc từ vùng Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là những vị vua đầu tiên của Việt Nam. Tiếp đó là tiết mục Nhã nhạc cung đình Việt Nam, loại hình âm nhạc cung đình được hình thành và phát triển qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Nhã nhạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003. Tiết mục Chầu văn Huế là hình thức diễn xướng nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và yếu tố trình diễn, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và ước nguyện về bình an, thịnh vượng. Với giai điệu linh hoạt, tiết tấu khi khoan thai, khi dồn dập, Chầu văn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thể hiện chiều sâu văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo và Phu nhân trao đổi thân mật khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam

Màn kết của chương trình nghệ thuật là tiết mục múa Lục cúng hoa đăng, là điệu múa cổ mang tính nghi lễ, thể hiện sự thành kính và ước nguyện quốc thái dân an.

Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua việc tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Văn Hiếu/VOV
