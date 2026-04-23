Báo chí Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung

Sự kiện đầu tiên trong chuyến thăm được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét là cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Cuộc họp báo chung giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hà Nội hôm 22/4 do Yonhap đăng tải.

Các báo dẫn lời ông Lee tại cuộc họp báo chung sau hội đàm cho biết, lãnh đạo cao nhất của hai nước đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và duy trì sự ổn định của nguồn cung, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn do tình hình Trung Đông.

Hãng Thông tấn Yohap cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đưa tin về hàng loạt các văn bản thỏa thuận hợp tác do doanh nghiệp hai bên ký kết, coi đây là những động thái mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Dư luận Hàn Quốc cũng hoan nghênh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tất cả các tờ báo lớn số ra hôm nay (23/4) của Hàn Quốc cũng đồng loạt đưa tin về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung vừa diễn ra cùng ngày.

Tại đây, ông Lee bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mang tính động lực cho cả nền kinh tế như điện hạt nhân, hạ tầng giao thông, năng lượng…, để cùng nhau tiếp tục tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” mới.

Dư luận Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng “chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ mang lại một động lực mới cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai”, như lời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh tại cuộc gặp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung




