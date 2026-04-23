Báo chí Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung

Thứ Năm, 15:58, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này với nhiều thông tin được truyền tải theo từng diễn biến. 

Sự kiện đầu tiên trong chuyến thăm được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét là cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Cuộc họp báo chung giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hà Nội hôm 22/4 do Yonhap đăng tải.

Các báo dẫn lời ông Lee tại cuộc họp báo chung sau hội đàm cho biết, lãnh đạo cao nhất của hai nước đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và duy trì sự ổn định của nguồn cung, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn do tình hình Trung Đông.

Hãng Thông tấn Yohap cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đưa tin về hàng loạt các văn bản thỏa thuận hợp tác do doanh nghiệp hai bên ký kết, coi đây là những động thái mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Dư luận Hàn Quốc cũng hoan nghênh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tất cả các tờ báo lớn số ra hôm nay (23/4) của Hàn Quốc cũng đồng loạt đưa tin về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung vừa diễn ra cùng ngày.

Tại đây, ông Lee bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mang tính động lực cho cả nền kinh tế như điện hạt nhân, hạ tầng giao thông, năng lượng…, để cùng nhau tiếp tục tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” mới.

Dư luận Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng “chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ mang lại một động lực mới cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai”, như lời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh tại cuộc gặp.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc thăm Việt Nam Tổng thống Hàn Quốc Việt Nam-Hàn Quốc hội đàm
Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương
VOV.VN - Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng
VOV.VN - Chiều 22/4, ngay sau buổi hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại hàn Dân quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã đến nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước, từ ngày 21- 24/4.

