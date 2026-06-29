Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống bão lũ, biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chiều nay (29/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.