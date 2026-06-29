Thứ Hai, 15:35, 29/06/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống bão lũ, biến đổi khí hậu
VOV.VN - Chiều nay (29/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.
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