中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Thứ Tư, 20:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.

Các văn kiện hợp tác gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chung kien le trao cac van kien hop tac viet nam - An Do hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình hợp tác văn hoá Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026 – 2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch.

Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Thành phố Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.

Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số.

Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ).

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh toán Quốc tế NPCI, Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất hiếm Ấn Độ (IREL).

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chung kien le trao cac van kien hop tac viet nam - An Do hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Biên bản ghi nhớ giữa Dự án Tri Thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Văn Hiếu-Đình Nam/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Narendra Modi Việt Nam - Ấn Độ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

VOV.VN- Sáng 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

VOV.VN- Sáng 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Độ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Độ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

VOV.VN - Chiều 6/5, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức họp báo và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Độ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ấn Độ chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

VOV.VN - Chiều 6/5, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức họp báo và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội