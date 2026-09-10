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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Thứ Năm, 08:18, 10/09/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Chuyến thăm chính thức theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Hội nghị tại Paris cũng là hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân 

Đón đoàn tại sân bay Orly có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973. Quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp; đồng thời là cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. 

Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.

Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu. 

Đây đồng thời là cơ hội để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian; đồng thời mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.
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Đại biểu đoàn Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly.
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Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Việt Cường-Anh Tuấn/VOV
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