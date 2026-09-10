Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga hoàn toàn ủng hộ quyết định của Hội đồng Giám khảo trao giải thưởng năm nay cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là trao cho nhân dân Việt Nam. Tổng thống Putin đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nga.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại sự gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng và các tác phẩm của Lev Tolstoy, đặc biệt là những giá trị về lòng nhân ái, bảo vệ những người bị áp bức và đấu tranh chống lại cái ác, bạo lực – những giá trị tương đồng với truyền thống yêu chuộng hòa bình và tinh thần nhân văn của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận giải thưởng

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận giải thưởng, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông mà còn là sự trân trọng đối với nhân dân Việt Nam – một dân tộc đã trải qua nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh và luôn hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình.

“Chúng tôi cũng hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước mình. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, ổn định và phát triển cần làm mẫu số chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Hàng nghìn năm lịch sử đã hun đúc lên một dân tộc Việt Nam truyền thống nhân văn, nền văn hóa giàu bản sắc, nền văn học thấm đẫm tinh thần yêu nước và tình yêu hòa bình. Trên nền tảng đó, ngày nay chúng tôi đang hướng tới xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, trong đó con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực của phát triển. Giáo dục, đào tạo cũng được đặc biệt coi trọng để bồi đắp tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sức mạnh bền vững đến từ tri thức, sự thấu hiểu, lòng tin và khả năng kết nối để cùng nhau kiến tạo những lợi ích chung vì hòa bình và tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ trao giải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị và hợp tác; ủng hộ giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đề cập quan hệ Việt Nam – Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước đã được thử thách qua thời gian và vun đắp bởi nhiều thế hệ; đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và quyết tâm nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trên mọi lĩnh vực.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy Valery Gergiev cho biết quyết định trao giải cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Hội đồng Giám khảo đưa ra hồi tháng 8. Theo ông, giải thưởng cũng là sự ghi nhận đối với nhân dân Việt Nam, những người trong nhiều thế kỷ đã gìn giữ các giá trị hòa bình và nhân văn. Hội đồng Giám khảo đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, có chủ quyền của Việt Nam, sự tôn trọng luật pháp quốc tế và những nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác.

Đông đảo quan khách chứng kiến lễ trao giải

Theo ông Pierre de Gaulle, những sứ mệnh cốt lõi của giải thưởng là thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc, đối thoại, tôn trọng văn hóa và bản sắc của mỗi quốc gia. Việc lựa chọn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ nhân giải thưởng năm nay còn phản ánh sự ghi nhận đối với những chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của đất nước trên trường quốc tế.

“Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời về một đất nước từng trải qua chiến tranh, từng bị tàn phá, nhưng đã tái thiết thành công, trở thành một điểm tham chiếu về kinh tế và ngoại giao, đồng thời đóng vai trò tích cực trong sự cân bằng mới của hòa bình và trong vai trò ngoại giao mới của mỗi quốc gia trong thế giới đa cực”, ông Pierre de Gaulle nói.

Ông Pierre de Gaulle đánh giá cao kinh nghiệm tái thiết sau chiến tranh của Việt Nam, cho rằng đây là kinh nghiệm có thể đóng góp vào các nỗ lực xây dựng hòa bình và tái thiết tại nhiều quốc gia. Đề cập đến ý nghĩa của giải thưởng mang tên đại văn hào Nga Lev Tolstoy, ông Pierre de Gaulle cho rằng bên cạnh các yếu tố chính trị và ngoại giao, không thể bỏ qua yếu tố tinh thần và các giá trị nhân văn. Ông nhắc tới những giá trị văn hóa, tinh thần tại Việt Nam và sự tôn vinh đối với các nhà tư tưởng lớn của nhân loại.

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Valery Gergievtrao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, bên cạnh những thành tựu và vai trò của Việt Nam, quyết định trao giải còn gắn với những đóng góp cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.

“Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặc biệt nổi bật trong sứ mệnh hòa bình này khi khẳng định mong muốn duy trì đường lối không liên kết với các cường quốc, tái khẳng định chủ quyền và độc lập của một dân tộc, cam kết mạnh mẽ với tiến trình hòa bình thông qua bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Shangri-La, đồng thời theo đuổi một nền ngoại giao linh hoạt nhưng kiên định”, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nói.

Theo ông Pierre de Gaulle, việc trao Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nuowcs Tô Lâm còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân ông, khi gợi nhớ đến bài phát biểu của ông nội ông – cố Tổng thống Pháp Charles de Gaulle – tại Phnom Penh năm 1966, trong đó nhấn mạnh vai trò của Việt Nam như một quốc gia độc lập, có chủ quyền và đóng góp cho hòa bình thế giới. Ông cho rằng tinh thần của thế giới đa cực mà Charles de Gaulle từng đề cao là việc các quốc gia có quyền tự do lựa chọn đối tác, tôn trọng văn hóa, bản sắc của nhau và thực hiện các cam kết quốc tế.

Trong khi đó,Tổng Giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev Tolstoy, Vladimir Tolstoy, hậu duệ của đại văn hào Nga, cho rằng việc trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế năm nay cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xuất phát từ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Theo ông Vladimir Tolstoy, tư tưởng cốt lõi của giải thưởng bắt nguồn từ chính những lời kêu gọi hòa bình của nhà tư tưởng lớn Lev Tolstoy, trong đó nhấn mạnh quyền được sống và khát vọng hòa bình của mỗi con người.

Có thể viết lại theo hướng dễ hiểu, mạch lạc và vẫn bám sát ý phát biểu như sau:

Giải thích lý do một nhà lãnh đạo Việt Nam được lựa chọn trao giải, Thành viên Hội đồng giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế Vladimir Tolstoy cho rằng, Việt Nam và nhà lãnh đạo Việt Nam đang nỗ lực đóng góp trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn. Theo ông, tại nhiều nơi, xung đột vẫn diễn ra, con người thiệt mạng và các bên ngày càng khó tìm được tiếng nói chung. Trong hoàn cảnh đó, thế giới cần những bên trung gian có khả năng đối thoại với cả hai phía trong các cuộc xung đột.

“Một trong những nhà trung gian thầm lặng như vậy là nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay”, ông Vladimir Tolstoy nói.

Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Cộng hòa Nam Phi và Nhật Bản đã họp và bỏ phiếu nhất trí trao giải thưởng năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm vì những đóng góp to lớn trong củng cố hòa bình và thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc. Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy được trao. Trước đó, giải thưởng từng được trao cho Liên minh châu Phi, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.