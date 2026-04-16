Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc - chủ đề hot trên MXH Trung Quốc

Một trong những lý do quan trọng khiến thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc thăm Hùng An trở thành chủ đề “hot” được tìm kiếm và thảo luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc là bởi ông là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đương nhiệm đầu tiên đến thăm nơi đây kể từ khi thành lập cách đây 9 năm.

Bài viết của hãng thông tấn Tân Hoa ngày 14/4 gọi Hùng An là “thành phố tương lai” và công trình mang tính lịch sử. Sau 9 năm xây dựng, khu mới Hùng An đang nỗ lực trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo thời đại mới và hình mẫu thúc đẩy phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.

Tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc thăm Hùng An trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Baidu của Trung Quốc

Việc chọn Hùng An là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được truyền thông và chuyên gia Trung Quốc đánh giá là sắp xếp “phá lệ”. Giáo sư Hứa Lợi Bình, nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, khi chia sẻ với hãng tin China News cho rằng, chuyến thăm Hùng An giúp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trực tiếp trải nghiệm quan điểm tiên tiến và thực tiễn mới nhất của Trung Quốc trong quản lý đô thị, điều này có giá trị tham khảo cho sự phát triển đô thị của Việt Nam trong tương lai.

Còn theo bà Đỗ Lan, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, chuyến thăm “thành phố đổi mới” Hùng An cho thấy mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những thành tựu của Trung Quốc trong việc phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới cũng như thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ và công nghiệp, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm của lãnh đạo Việt Nam.

Bà nhấn mạnh, chuyến thăm này sẽ mang đến thêm nhiều khía cạnh cho việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị Đảng, quản lý đất nước giữa hai bên, giúp hai nước đạt được nhiều tiến triển tích cực hơn.

Trong khi đó, phân tích về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc đến Hùng An, Tuần báo Tân Dân (Xinmin Weekly) - tạp chí tin tức tổng hợp có ảnh hưởng nhất ở khu vực Đồng bằng Trường Giang và là tuần báo chính trị duy nhất tại Thượng Hải – cho rằng, với GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, Việt Nam hiện tại có thể so sánh với Trung Quốc của năm 2011. Khi đó, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 9,5%. Tác giả bài viết khẳng định, với quy mô kinh tế như hiện nay, Việt Nam có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tới.

Bài bình luận cho biết thêm, vào năm 2011, đường sắt cao tốc đã trở thành một nhân tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và từng bước trở thành biểu tượng của nền kinh tế nước này.

Giờ đây, Việt Nam cũng đang phát triển đường sắt cao tốc. Ngay trước thềm chuyến thăm, Việt Nam đã khởi công tuyến được sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh, trong khi Quảng Ninh rất gần với Quảng Tây. “Do đó, việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này, sử dụng cùng khổ đường ray với đường sắt Trung Quốc, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc thúc đẩy hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực như thương mại và du lịch”.

Liên tưởng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hơn một lần ngồi tàu sang Trung Quốc để gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông, bài bình luận cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc ở Trung Quốc “cho thấy sự chung tay phát triển hơn nữa giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thế kỷ 21”.

Không chỉ truyền thông chính thống, nhiều bài viết trên mạng xã hội nước này cũng đề cập đến thông tin trên, khẳng định chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước đã phá vỡ thông lệ, khi đi thẳng đến khu mới Hùng An, trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đương nhiệm đầu tiên làm điều này.

Sự sắp xếp này “mang tính khai mở trong lịch sử quan hệ Trung – Việt”, là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị sâu sắc và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước với tư cách là những nước láng giềng xã hội chủ nghĩa “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.