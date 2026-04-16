Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Năm, 10:14, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế nhận định là dấu hiệu cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mở ra dư địa hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Hãng tin AP cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Trung Quốc là điểm đến nước ngoài đầu tiên “phát đi tín hiệu rõ ràng về các ưu tiên đối ngoại”, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Theo AP, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã nhấn mạnh củng cố kết nối hạ tầng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, cũng như tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là nhu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc đánh giá chuyến thăm góp phần thiết lập nền tảng cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới, đồng thời thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

truyen thong quoc te danh gia tich cuc chuyen tham trung quoc cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Tân hoa xã phiên bản tiếng Anh đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Tân Hoa xã, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao và đẩy mạnh phối hợp chiến lược. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy kết nối hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường sắt, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và Internet vạn vật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần “cùng nhau thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa”, tăng cường liên kết chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tân Hoa xã cũng cho biết hai bên đã ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác, trải rộng từ kinh tế, chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ đến giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục thúc đẩy và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của ngoại giao nguyên thủ quốc gia giữa hai nước. Điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa sự phát triển của quan hệ hữu nghị song phương, thúc đẩy sự liên kết công nghiệp, kết nối và giao lưu nhân dân”, ông Ge Hongliang, Phó Giám đốc Trường Nghiên cứu ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây, đánh giá trên Tân hoa xã.

Trong khi đó, hãng tin Reuters nhận định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố, với trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên đồng thời chú trọng tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các ngành công nghiệp liên quan đến Internet.

Hãng tin của Anh cũng cho biết Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, trong khi Việt Nam thúc đẩy thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế.

Các hãng truyền thông quốc tế đều ghi nhận việc hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch và y tế. Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương lâu dài. Việc triển khai các chương trình hợp tác du lịch, giáo dục và trao đổi thanh niên được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Trung Quốc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hợp tác Việt-Trung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt -Trung

VOV.VN- Tối 15/4, tại Bắc Kinh, Bộ VH-TT&DL Việt Nam phối hợp Bộ VH&DL Trung Quốc cùng các cơ quan 2 nước tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc và Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

