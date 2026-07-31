Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 nâng tầm đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Trước thềm Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có những trao đổi về những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với ngành Ngoại giao trong việc nâng tầm đối ngoại, phục vụ phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: BNG)

Quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIV, thống nhất nhận thức và hành động

PV: Thưa Bộ trưởng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong khi tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần này?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Hội nghị Ngoại giao là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao, được tổ chức định kỳ từ năm 1957. Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước ta - cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và trực tiếp chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới.

Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội XIV đã xác định, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới.

Một điểm rất quan trọng là Đại hội XIV lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng, trên cơ sở kế thừa nhất quán quan điểm đã được khẳng định tại Đại hội XIII về vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Có thể nói, từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi ngoại giao là một mặt trận đến đường lối đối ngoại qua các kỳ Đại hội của Đảng, vai trò của đối ngoại không ngừng được bổ sung, phát triển và nâng tầm, phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Việc Đại hội XIV xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là sự phát triển có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện yêu cầu và kỳ vọng mới của Đảng đối với công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vừa mở ra những cơ hội mới, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đối ngoại. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải hiểu sâu, làm đúng, làm có kết quả và làm đến cùng.

Xuất phát từ những yêu cầu mới đó, chúng tôi xác định mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị lần này là quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; thống nhất nhận thức về tình hình và nhiệm vụ mới; trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

PV: Với rất nhiều ý nghĩa quan trọng như Bộ trưởng vừa chia sẻ, thông qua Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao muốn gửi gắm thông điệp gì?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Thông điệp lớn nhất mà chúng tôi mong muốn gửi gắm qua Hội nghị Ngoại giao lần này là ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy thật tốt vai trò tiên phong, đồng thời thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Qua đó, ngành Ngoại giao sẽ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới trong kỷ nguyên mới, trước hết là trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng để đất nước đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

PV: Trong chương trình Hội nghị lần này, những trọng tâm và định hướng lớn nào sẽ được dành thời gian tập trung thảo luận, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được xây dựng với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đại hội XIV, nhất là đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trọng tâm đầu tiên là quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị và công tác đối ngoại. Đại hội XIV có nhiều nội dung mới, đòi hỏi toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cán bộ chuẩn bị nhận nhiệm vụ, phải hiểu thật sâu, nắm thật vững để triển khai thống nhất và hiệu quả. Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng không chỉ là hiểu đúng mà còn phải làm đúng, làm có kết quả và làm đến cùng. Vì vậy, Hội nghị vinh dự được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trực tiếp quán triệt những nội dung lớn về đường lối, chính sách.

Trọng tâm thứ hai là tiếp tục trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, chiến lược, kinh tế, khoa học và công nghệ. Đây cũng là yêu cầu mà Đại hội XIV đã đặt ra đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đó là không để đất nước bị động, bất ngờ. Hiện nay, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc hay giải quyết vấn đề, mà còn phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo.

Vì vậy, việc trao đổi, phân tích sâu hơn về tình hình quốc tế sẽ giúp nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, đồng thời hỗ trợ mỗi cán bộ ngoại giao vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm thứ ba là trao đổi về những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tiếp tục đóng góp vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, một yêu cầu rất quan trọng là làm sao để công tác đối ngoại đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong nhiệm vụ này, vai trò của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng ở việc kết nối mà phải chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây đều là những vấn đề rất lớn đặt ra trong bối cảnh mới.

Một nội dung xuyên suốt khác của Hội nghị là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhiều lần nhấn mạnh, khâu quan trọng nhất hiện nay là khâu thực thi. Từ nhận thức đúng, xác định đúng nhiệm vụ đến việc triển khai bằng phương thức nào, tổ chức ra sao, đổi mới hoạt động của các cơ quan đại diện ở nước ngoài như thế nào, cũng như cần điều chỉnh mô hình vận hành của Bộ Ngoại giao ra sao để đáp ứng yêu cầu mới. Trong đó, chuyển đổi số là một nội dung đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã triển khai nhiều nội dung về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay không chỉ là ứng dụng công nghệ để cải thiện quy trình hành chính mà phải thực sự sử dụng chuyển đổi số để thay đổi mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả toàn diện của ngành. Đây là một nhiệm vụ rất lớn.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức của Bộ Ngoại giao, cả về công tác xây dựng Đảng lẫn nâng cao chất lượng chuyên môn, kiến thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Một nội dung rất quan trọng của Hội nghị là tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây cũng là một điểm mới nổi bật của Hội nghị lần này.

Lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban được triển khai hoạt động trong bối cảnh mới. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tham mưu để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả.

Đây cũng là lần đầu tiên, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì nhằm trao đổi, tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên.

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ có các phiên chuyên đề về đối ngoại phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương với sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Những nội dung này thể hiện yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, xác định phương hướng và giải pháp, một nhiệm vụ rất quan trọng của Hội nghị là xây dựng Chương trình hành động cụ thể của toàn ngành Ngoại giao, bao gồm các đơn vị trong Bộ và toàn bộ hệ thống Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, Việt Nam có 99 Cơ quan đại diện ở nước ngoài. Theo quy hoạch đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 115 Cơ quan đại diện và dự kiến đến năm 2045 sẽ đạt khoảng 130 Cơ quan đại diện. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế, cũng như quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XIV và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định, đó là đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần được giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Mỗi Cơ quan đại diện phải xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả cần đạt được cũng như lộ trình và thời hạn thực hiện.

Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy, mỗi Cơ quan đại diện cần chủ động xác định các mục tiêu cụ thể về mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, cũng như triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Đối với lĩnh vực văn hóa, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để đối ngoại và hội nhập quốc tế thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa đất nước. Đây cũng là một nhiệm vụ lớn của ngành Ngoại giao, trong đó các Cơ quan đại diện ở nước ngoài giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh những yêu cầu mới, chúng ta cũng nhận thức rõ các Cơ quan đại diện đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tại những địa bàn có xung đột hoặc điều kiện đặc biệt phức tạp như Ukraine, Iran và một số nước ở khu vực Trung Đông. Vì vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bên cạnh việc bảo đảm thực hiện thống nhất các chủ trương và mục tiêu chung, cũng cần có những giải pháp phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng địa bàn.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Tạo dựng mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững từ đối ngoại nhân dân VOV.VN - Không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị, TP.HCM đang hướng tới xây dựng các mạng lưới hợp tác quốc tế bền vững. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 29/7.

Đưa đối ngoại trở thành động lực cho phát triển và hội nhập quốc tế

PV: Như Bộ trưởng vừa chia sẻ, để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khâu thực thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, ngành Ngoại giao sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ như đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ… Vậy đâu là những ưu tiên hàng đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Chúng tôi cho rằng, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, điều đầu tiên mà Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiều lần nhấn mạnh là phải quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định, bởi chỉ khi hiểu đúng mới có thể làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Đi cùng với nhận thức đúng là tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm đối với công việc.

Ngành Ngoại giao có một niềm vinh dự và tự hào đặc biệt khi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Ngoại giao. Người đã dành nhiều tâm huyết xây dựng ngành Ngoại giao không chỉ là một cơ quan của Nhà nước, mà còn là một cơ quan đại diện cho dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao. Trong điều kiện cho phép, Người đều trực tiếp tham dự và chỉ đạo các Hội nghị Ngoại giao. Ngay cả trong những năm tháng kháng chiến đầy khó khăn, mỗi khi Hội nghị được tổ chức, Bác đều dành thời gian gặp gỡ, căn dặn đội ngũ cán bộ ngoại giao. Những chỉ dẫn của Người rất toàn diện, từ việc chăm lo đời sống, rèn luyện phẩm chất, tác phong của cán bộ đến phương pháp tiến hành công tác đối ngoại, nghệ thuật ứng xử trong quan hệ quốc tế, công tác đào tạo cán bộ và cách làm ngoại giao. Những lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục là kim chỉ nam đối với ngành Ngoại giao.

Qua đó có thể thấy tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò của đối ngoại và ngành Ngoại giao trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Từ thực tiễn đó có thể khẳng định, nhận thức đúng và quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, nếu chỉ có nhận thức đúng mà thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong tổ chức thực hiện thì ngay cả những việc đơn giản cũng khó đạt kết quả, còn những nhiệm vụ lớn, phức tạp càng khó hoàn thành. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu đối với công tác đối ngoại ngày càng cao, điều đó càng đòi hỏi toàn ngành phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm hành động để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, trước hết phải tổ chức lực lượng một cách khoa học, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 cũng diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi Bộ Ngoại giao được hợp nhất với Ban Đối ngoại Trung ương và tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Bộ Ngoại giao được thành lập từ năm 1945, còn Ban Đối ngoại Trung ương được thành lập sau và đã có nhiều thập kỷ hoạt động. Việc hợp nhất hai cơ quan đặt ra yêu cầu phải sắp xếp, tổ chức lại lực lượng một cách hợp lý, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao nhưng biên chế giảm.

Một yêu cầu rất quan trọng khác là không ngừng nâng cao trình độ, tri thức của đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong toàn ngành. Nếu không tận dụng hiệu quả các thành tựu của chuyển đổi số thì không chỉ khó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, mà còn có nguy cơ tụt hậu. Tuy nhiên, đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao, cách làm bài bản và lộ trình phù hợp, không thể thực hiện trong một sớm một chiều.

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ngành và địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, công tác đối ngoại chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp hiện có, đặc biệt là cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc cho Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh, và các văn kiện Đại hội XIV cũng như các nghị quyết của Bộ Chính trị đều khẳng định yêu cầu phải xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời. Đối với ngành Ngoại giao, đây không chỉ là yêu cầu chung mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tư duy hiện đại và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhiệm vụ đối ngoại ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng học tập, cập nhật tri thức và nâng cao năng lực. Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia các khóa đào tạo tập trung. Vì vậy, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, học tập suốt đời phải trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mỗi cán bộ ngoại giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tựu trung lại, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, điều quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần đó, chúng tôi đang xây dựng và hướng tới một phương châm hành động chung của toàn ngành Ngoại giao: “Định hướng đúng - Kỷ luật nghiêm - Chuyên môn giỏi”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!