Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an. Trong đó, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an Quý III và 9 tháng qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Hội nghị hôm nay được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trọng tâm Quý III và 9 tháng qua; phương hướng công tác từ nay đến cuối năm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng qua; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghi

Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong Quý 3, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Trong đó đã tham mưu ban hành 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đây đều là những Nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội… Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, từ năm 2026-2027, đã có 06 trường văn hoá Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn; các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác Công an. Chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo-phòng ngừa - định hình hiệu quả". Nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát… Đồng thời tham mưu, thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề then chốt hiện nay phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người… Đồng thời phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể. Tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định.