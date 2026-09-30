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Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận về công nghiệp hỗ trợ

Thứ Tư, 16:36, 30/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định: “Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo theo tinh thần việc đã nói phải làm, việc đã giao phải có địa chỉ, thời hạn và kết quả đo đếm được”.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (30/9), tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển từ "nội địa hóa theo tỉ lệ" sang "làm chủ năng lực”.

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

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Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, công nghiệp hỗ trợ là một trong những nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Công nghiệp hỗ trợ càng phát triển, năng lực nội sinh của nền kinh tế càng được củng cố, giá trị tạo ra và giữ lại trong nước càng lớn, khả năng chống chịu với những biến động bên ngoài càng cao.

Khẳng định khung chủ trương và chính sách về công nghiệp hỗ trợ đã ngày càng đầy đủ hơn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, vấn đề đặt ra hiện nay là cùng với việc tiếp tục rà soát, bổ sung chính sách phù hợp, kịp thời thì phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện có trọng tâm, có kết quả và có khả năng đo lường.

"Mục tiêu cuối cùng là hình thành một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam có năng lực thực chất, có khả năng cung ứng ổn định, làm chủ ngày càng nhiều công đoạn có giá trị cao, từng bước trở thành nhà cung ứng chiến lược, nhà cung ứng cấp 1 và nhà tích hợp hệ thống. Qua đó, công nghiệp hỗ trợ phải thực sự trở thành một trong những nền tảng của nền công nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

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Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn hội thảo

Cả nước hiện có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 600 nghìn lao động; khoảng 1.000 doanh nghiệp có khả năng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực khuôn mẫu, cơ khí chính xác, dây cáp điện, nhựa - cao su kỹ thuật, linh kiện xe máy, ô tô, điện tử, dệt may, da giày.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện đúng các điểm nghẽn và đề xuất được những chủ trương, cơ chế, chính sách có tính đột phá, khả thi, góp phần đưa công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành một trong những nền tảng quan trọng của nền công nghiệp quốc gia hiện đại, tự chủ và có sức cạnh tranh cao.

Ghi nhận trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ với 5 chuyển đổi: Từ “nội địa hóa theo tỷ lệ” sang “làm chủ năng lực”; từ hỗ trợ dàn trải theo ngành sang tập trung theo chuỗi, công đoạn và hiệu quả đầu ra; từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, có điều kiện, có thời hạn; từ chú trọng “thu hút FDI” sang “sử dụng hiệu quả FDI”; từ quản lý theo hoạt động sang quản lý theo kết quả.

Nhấn mạnh, đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực đặt mục tiêu tỉ lệ nội địa hóa bình quân 40-45%; tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi của các ngành công nghiệp nền tảng, tham gia những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, để đạt được các mục tiêu đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 8 nhóm nhiệm vụ gồm hoàn thiện thể chế; kiến tạo thị trường dẫn dắt; phát huy vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi và tăng cường liên kết với khu vực FDI; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng dùng chung; phát triển nguồn nhân lực chiến lược; đổi mới công cụ tài chính, tín dụng; tổ chức lại không gian phát triển theo các cụm liên kết ngành; xây dựng hệ thống tiêu chí, cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực nhà cung ứng quốc gia.

“Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo theo tinh thần việc đã nói phải làm, việc đã giao phải có địa chỉ, thời hạn và kết quả đo đếm được”, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội thảo

Riêng với Phú Thọ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy lợi thế để phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30/10/2026, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, rà soát danh mục sản phẩm ưu tiên và xây dựng hệ thống chỉ tiêu; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Phú Thọ về thí điểm Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn với nền tảng dữ liệu công nghiệp hỗ trợ cấp vùng.

Phương Thoa/VOV1
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