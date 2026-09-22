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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Thứ Ba, 06:15, 22/09/2026
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VOV.VN - Trưa 21/9 theo giờ địa phương, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia, gắn kết của Thổ Nhĩ Kỹ với ASEAN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng với nhiều điểm tương đồng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển bền vững.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao. Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỉ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với các thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua và những phương hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thống nhấn mạnh Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong khu vực; đề nghị hai nước cùng tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hoà bình, giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có LHQ; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, giữa Việt Nam với G20, OECD; giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và APEC.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đến thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC năm 2027 với tư cách khách mời. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 31) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

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Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại TP New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Việt Cường/VOV
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