Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), chiều 14/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước.

85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt là 85 câu chuyện đẹp, là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao; là tấm gương nghị lực vượt lên hoàn cảnh; cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm cùng 85 đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu toàn quốc

Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam, nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Kpa-Kơlơng và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần “tuổi nhỏ chí lớn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong thời đại hôm nay, “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” là biết tự hào về lịch sử, tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm, sẻ chia, không kỳ thị, không vô cảm.

“Học tập tốt, lao động tốt” là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động.

“Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt” là biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ quy định, ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng.

“Giữ gìn vệ sinh thật tốt” là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch, đẹp và lối sống lành mạnh.

“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” là học thật, làm thật, nói thật, biết nhận lỗi, bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng 85 đội viên tiêu biểu.

Chia sẻ tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nhiều cháu hôm nay sẽ bước vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước.

“Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc; phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm.

Riêng đối với tổ chức Đoàn, Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu; nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình. Mỗi ngôi trường phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc; không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học; tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.

Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực; dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.

Các đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu

Chia sẻ cuộc gặp mặt hôm nay là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.