Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước

Kết luận buổi làm việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng không để xảy ra sai xót, đúng vai thuộc bài.

“Việc nào là hồ sơ, quy trình thì phải làm nhanh, chắc đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân, hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra các giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao; đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

“Nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước, công bố luật, pháp lệnh đặc xá ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước. Tất cả đều liên quan trực tiếp đến Hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị, Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỉ luật công vụ, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.