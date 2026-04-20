Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các ĐBQH người dân tộc thiểu số

​Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.

Đồng thời nhận định, thời gian qua hoạt động của Quốc hội qua các nhiệm kỳ tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất hơn; công tác lập pháp được nâng cao chất lượng, giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số ngày càng khẳng định rõ vai trò trong xây dựng chính sách, giám sát thực thi và kết nối giữa nghị trường với đời sống đồng bào.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, trọng tâm không chỉ là hỗ trợ, mà phải chuyển mạnh sang tạo điều kiện để phát triển, trao cơ hội để người dân vươn lên. Mục tiêu không chỉ dừng ở giảm nghèo, mà phải nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống một cách bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm bình đẳng thực chất.

ĐBQH là người dân tộc thiểu số cần chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở

Trong quá trình đó, các ĐBQH là người dân tộc thiểu số cần chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở, đề xuất những chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc. Mỗi kiến nghị phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với khả năng thực thi và hướng tới hiệu quả cụ thể.

Để làm được điều này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các ĐBQH không chỉ tham gia thảo luận, mà phải góp phần định hình chính sách, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, tăng cường tiếp cận thực tiễn và khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu. Tinh thần là các ĐBQH phải dám nói, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng những vấn đề đã kiến nghị. Hiệu quả hoạt động không chỉ thể hiện ở nghị trường, mà phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống của Nhân dân.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, không chỉ dừng ở thẩm tra, mà phải chủ động nghiên cứu, đề xuất, dẫn dắt chính sách; tăng cường khảo sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, nhất là ở khâu tổ chức thực hiện, để Hội đồng cần thực sự trở thành cầu nối giữa thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số với quá trình xây dựng chính sách của Quốc hội.