Thanh niên Việt-Trung ấn tượng về phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bùi Ngọc Hà, hay Hà Kiara, nghiên cứu sinh ngành truyền thông của Đại học Thanh Hoa, những người có hơn 1 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, vinh dự là một trong không nhiều đại diện sinh viên Việt Nam của trường đại học hàng đầu này tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc và trực tiếp nghe bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Tôi rất vinh dự và tự hào khi có mặt trong hội trường và nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn giáo dục giữa hai nước. Thế hệ trẻ ở bất cứ thời đại nào đều có sứ mệnh của riêng mình. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc người Việt Nam bước chân ra thế giới du học, trong quá trình hội nhập quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu, còn phải giữ được bản sắc Việt Nam. Đây là điều không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều bạn du học sinh khác đang theo đuổi”, Ngọc Hà chia sẻ.

Bùi Ngọc Hà bày tỏ ấn tượng và khắc ghi những lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn giáo dục giữa hai nước.

Ngọc Hà đặc biệt chú ý tới yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bởi Đại học Thanh Hoa là một trong những cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Dù không theo học các chuyên ngành này, nhưng Ngọc Hà cho rằng, tận dụng tốt cơ hội du học tại ngôi trường được mệnh danh là “trung tâm tri thức có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và toàn cầu” này, cũng là một cách để đóng góp vào quan hệ Việt - Trung, bởi là người con sinh ra ở Lào Cai - một tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc - hơn ai hết Ngọc Hà hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

“Trên nền tảng hợp tác giáo dục rất tốt giữa hai nước, việc học tập thật tốt khi có cơ hội du học ở Trung Quốc, hay như các bạn Trung Quốc khi có cơ hội đến Việt Nam, cũng là cách để chúng tôi học tập những thế mạnh của nhau, để làm sao không chỉ phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước mình, mà còn góp phần vào phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc”, Ngọc Hà nói.

Còn với Nghiêm Quân Tiếu, nghiên cứu sinh ngành luật người Trung Quốc của Đại học Thanh Hoa, dù không tham gia vào các hoạt động của chuyến thăm, nhưng bạn luôn dõi theo những thông tin này, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ngôi trường bạn đang theo học.

Quân Tiếu tự học tiếng Việt để hiểu hơn về Việt Nam.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa ngay trong ngày đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc. Một điểm ông nhấn mạnh trong bài phát biểu - rằng đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ giữa hai nước - đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Là một sinh viên Thanh Hoa, tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và cảm thấy vô cùng tự hào về sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với vấn đề này”, Nghiêm Quân Tiếu bày tỏ.

Với khao khát tìm hiểu về đất nước láng giềng, Quân Tiếu cho rằng, để tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên, thanh niên hai nước, đặc biệt là những bạn trẻ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể đóng góp bằng cách trở thành một “người học hỏi” để nâng cao hiểu biết về nhau, một “người tham gia” để thúc đẩy giao lưu với nhau và một “người truyền bá” để ảnh hưởng nhiều hơn đến những người xung quanh.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, Quân Tiếu tự học tiếng Việt: “Trước tiên, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của nhau ngay tại trường. Chẳng hạn như tôi đã từng học tiếng Việt, nên khi gọi đồ ăn thấy món gỏi cuốn, tôi thấy thật thân quen!”

Nghiêm Quân Tiếu cho rằng, đối với thế hệ trẻ hai nước, quan hệ Việt - Trung không nên chỉ là chính sách mang tầm quốc gia xa vời, mà nên là một phần của cuộc sống. Họ có thể đóng góp vào mối hợp tác ấy trên các lĩnh vực chuyên môn, cũng có thể bắc những nhịp cầu kết nối trái tim dựa trên sự chân thành và hiểu biết lẫn nhau.