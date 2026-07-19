Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Điện mừng

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

VOV.VN - Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.