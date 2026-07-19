English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Điện mừng

Chủ Nhật, 22:22, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua (23/7/1961 - 23/7/2026) và 47 năm Thắng lợi Cách mạng Sandino (19/7/1979 - 19/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua, Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega và Đồng Tổng thống Rosario Murillo.

PV/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện mừng Quốc khánh các nước Nicaragua, Costa Rica và Guatemala
Điện mừng Quốc khánh các nước Nicaragua, Costa Rica và Guatemala

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 204 Quốc khánh các nước Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Costa Rica và Cộng hòa Guatemala (15/9/1821 - 15/9/2025), ngày 15/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới lãnh đạo các nước này.

Điện mừng Quốc khánh các nước Nicaragua, Costa Rica và Guatemala

Điện mừng Quốc khánh các nước Nicaragua, Costa Rica và Guatemala

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 204 Quốc khánh các nước Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Costa Rica và Cộng hòa Guatemala (15/9/1821 - 15/9/2025), ngày 15/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới lãnh đạo các nước này.

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh
Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

VOV.VN - Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

Tổng thống Nicaragua: Ông Putin đã đúng, Nga muốn có an ninh

VOV.VN - Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đúng khi công nhận độc lập cho 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ
Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ

Giới chức Nicaragua ngày 5/12 cho biết lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội đã tới hiện trường vụ sập hầm mỏ ở vùng La Esperanza để giải cứu các công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác vàng.

Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ

Nicaragua giải cứu các công nhân trong vụ sập mỏ

Giới chức Nicaragua ngày 5/12 cho biết lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội đã tới hiện trường vụ sập hầm mỏ ở vùng La Esperanza để giải cứu các công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ khai thác vàng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội