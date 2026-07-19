Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Điện mừng
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua (23/7/1961 - 23/7/2026) và 47 năm Thắng lợi Cách mạng Sandino (19/7/1979 - 19/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino Nicaragua, Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega và Đồng Tổng thống Rosario Murillo.