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Việt Nam - Nicaragua quyết tâm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống

Thứ Hai, 20:20, 13/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista (19/7/1979 - 19/7/2026), Việt Nam và Nicaragua khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước.

Ngày 13/7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista (19/7/1979 - 19/7/2026), Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức gặp gỡ hữu nghị, khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nicaragua.

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Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos khẳng định Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Nicaragua khi là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền cách mạng Nicaragua sau thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista năm 1979. Theo Đại sứ, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giao lưu nhân dân.

"Việc Nicaragua mở lại Đại sứ quán tại Hà Nội vào năm 2024 là một dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện quan hệ giữa Nicaragua và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế và thương mại; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước", Đại sứ Mario Armengol Campos nói.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Nicaragua, qua đó tạo thêm động lực đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

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Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đồng Vĩ Cương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Đồng Vĩ Cương nhấn mạnh sự kiện không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử của nhân dân Nicaragua mà còn khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ông cho rằng Việt Nam và Nicaragua tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập, chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên nền tảng bền chặt cho quan hệ hữu nghị suốt gần nửa thế kỷ qua.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Việt Nam và Nicaragua thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/9/1979. Trải qua gần nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên cơ sở đoàn kết, tin cậy và cùng có lợi, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Diệp Thảo/VOV.VN
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