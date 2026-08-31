Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Quốc khánh Malaysia
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc Vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc Vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.