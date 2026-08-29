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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội

Thứ Bảy, 17:46, 29/08/2026
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VOV.VN - Sáng 29/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dài hơn 2,2km với mặt cắt ngang 50m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín tuyến vành đai và phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô. Việc sớm đưa tuyến đường này vào khai thác góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Kiểm tra tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho nhân dân; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Nhấn mạnh Dự án Vành đai 1, là tuyến giao thông liên tục, đóng vai trò huyết mạch trong việc giảm tải ùn tắc nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án; làm rõ mục tiêu vì sự phát triển chung của thành phố cũng như tính ưu việt của chính sách tái định cư tốt; tiếp tục tiến hành quy hoạch cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường, tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng…

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

* Kiểm tra Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, bày tỏ tin tưởng, việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Thủ đô ngay trong năm học mới 2026 - 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập. Đồng thời các trường cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng (chiều cao, cận thị, răng miệng...) và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh.

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Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi được triển khai đúng tiến độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao đến các môn STEM; khuyến khích các trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học; chú trọng định hướng nghề nghiệp để các học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội.

Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, Khu quy hoạch K7-1, phường Yên Hòa, là một trong 4 trường Trung học Phổ thông công lập mới của Hà Nội kịp thời đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026 - 2027. Trường rộng gần 13.000m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trường được thiết kế với 15 phòng học cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật... Ngoài ra, khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.

Việt Cường/VOV
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